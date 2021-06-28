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    • Ekonomi
    • 28.06.2021 10:20
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    • 28.06.2021 10:20
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    500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

    500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? Sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak ediliyor. Açık kapı ile 500 TL bayram harçlığı verileceği iddiaları Kurban Bayramı yaklaşırken geçen sene olduğu gibi bu sene de araştırılan konular arasında yer aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 19 Temmuz Arefe günü ile başlayacak. Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz son günü 24 Temmuz'da idrak edilecek. Geçen sene, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi 500 TL bayram harçlığı verilecek haberlerine açıklama gelmişti. Peki, E-devlet açık kapı 500 TL bayram harçlığı var mı? 2021 Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    500 TL Kurban Bayramı harçlığı var mı 2021?

    Kurban Bayram harçlığı verilecek mi? hakkında vatandaşlar arama motorlarında sıkça araştırmalara başladı. Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen ve maddi durumu yetersiz vatandaşlara bayram parası harçlığı verileceği geçen sene de iddia edilmişti. Peki, E-devlet açık kapı 500 TL bayram harçlığı var mı? 2021 Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi? İşte detaylar!

    500 TL KURBAN BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ 2021?

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor. Açık kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde bu iddialar çok sık gündeme gelmiş ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

    AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

    2020 yılında Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

        AÇIK KAPI BURSU NEDİR?

        Vatandaşların direkt olarak devlet yetkili kurumları ile irtibata geçebilmesi için açık kapı sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşların talep ve dileklerinin alınması hedeflenmektedir. Bu proje sayesinde sorunlara hızlı bir şekilde çözüm yolu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Açık kapı başvuruları değişik yollar ile yapılabilmektedir.



        AÇIK KAPI YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

        Başvurular direkt olarak valiliklere iletilmektedir. Elektronik ortamda yapılan bu başvurular ile vatandaşa 7 gün içinde dönülmektedir. Açık yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmekte olan bir yardımdır. Toplam 322 farklı belirlenen konularda vatandaşlar açık kapıya başvurabilmektedir.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA?

        Kurban Bayramı bu yıl 19 Temmuz Arefe günü ile başlayacak. Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz son günü 24 Temmuz'da idrak edilecek.
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        Haberler Ekonomi 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?