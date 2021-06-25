Paralar anında 40 dakikada PTT hesaplarına yatırılıyor! 20.000 TL'ye kadar nakit avans alabilirsiniz!

Kooperatif ortaklarına daha etkin ve verimli hizmet vermek, amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerine işaret eden Poyraz, "Teknolojideki değişim ve dönüşüm, hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Bundan bütün sektörler gibi tarım da etkileniyor. Ülkemizde tarımın en büyük paydaşlarından biri olarak tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının artırılması, böylece bu topraklardan maksimum verimin sağlanması önceliklerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.