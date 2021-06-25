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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 13:58
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    • 25.06.2021 13:58
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    Paralar anında 40 dakikada PTT hesaplarına yatırılıyor! 20.000 TL'ye kadar nakit avans alabilirsiniz!

    Peş peşe açıklamalar yapıldı! Paralar anında PTT hesabınıza yatıyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini belirterek, "Kredi talepleri Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak." dedi.

    takvim.com.tr
    Paralar anında 40 dakikada PTT hesaplarına yatırılıyor! 20 bin liraya kadar...

    Kredi çekeceklere güzel haber. 20 bin liraya kadar nakit para kullanılması mümkün. Paralar 45 dakika içerisinde vatandaşların PTT hesaplarına yatırılıyor. Kredi başvuruları KORBİS üzerinden alınıyor. Bu anlamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi olarak üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.

    Yeni kredi ürünleri geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerine işaret eden Poyraz, "Her şey çiftçimiz için. Ortaklarımızın nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdik.

    Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak. Bu kapsamda yeni 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' uygulamamızı önemsiyoruz. diye konuştu.

        20 bin liraya kadar kredi

        Poyraz, ilk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebileceğine dikkati çekerek, Ortak Kart projesinin bir aşaması olan "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağını bildirdi.

        Kooperatif ortaklarına daha etkin ve verimli hizmet vermek, amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerine işaret eden Poyraz, "Teknolojideki değişim ve dönüşüm, hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Bundan bütün sektörler gibi tarım da etkileniyor. Ülkemizde tarımın en büyük paydaşlarından biri olarak tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının artırılması, böylece bu topraklardan maksimum verimin sağlanması önceliklerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Poyraz, KORBİS uygulamasını geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başında devreye aldıklarını hatırlatarak, "KORBİS ile Türkiye'de ilk kez dijital kooperatifçilik uygulamasını başlatmış olduk. Tarım Kredi ortakları, akıllı telefonlara indirilebilen uygulama ile artık işlemlerini kooperatiflere gitmeden yapabiliyor." ifadesini kullandı.

        KORBİS uygulamasına yeni geliştirdikleri "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulamasını da dahil ettiklerini vurgulayan Poyraz, borç ödemelerinin bu uygulama üzerinden yapılabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

            KORBİS NEDİR?

            Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) ile ortaklarımızın, kooperatiflerle olan işlerini mobil ortamda yapabilmelerini sağlıyor.

            KORBİS sayesinde hızlı ve kolay erişim sağlanarak, ortaklarımızın bilgilerinin anlık takibi, interaktif bilgilendirme, online sipariş-tahsilat ve desteklemeler gibi işlemlerin altyapısı oluşturuluyor.

            Ortaklarımızın akıllı telefonlarına indirebilecekleri bu uygulama ile artık işlemlerini kooperatiflere gitmeden yapabilmelerine imkan sağlanıyor.
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            Haberler Ekonomi Paralar anında 40 dakikada PTT hesaplarına yatırılıyor! 20.000 TL'ye kadar nakit avans alabilirsiniz!