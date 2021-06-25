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    Ekonomiye 4 yılda 1.1 trilyon TL (Ekonomi haberleri)

    Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın pandemi döneminde 2.2 milyonun üzerinde müşterisine 100 milyar lira tutarında kredi desteği verdiğini, 850 binden fazla müşterisinin 40.1 milyar lira tutarında vadesi gelen kredi ödemelerinin ertelendiğini söyledi. Arslan, bankanın, son 4 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.1 trilyon lirayı aşan destekle reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladığını ifade etti.

    Ekonomiye 4 yılda 1.1 trilyon TL

    Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın pandemi döneminde 2.2 milyonun üzerinde müşterisine 100 milyar lira tutarında kredi desteği verdiğini, 850 binden fazla müşterisinin 40.1 milyar lira tutarında vadesi gelen kredi ödemelerinin ertelendiğini söyledi. Arslan, bankanın, son 4 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.1 trilyon lirayı aşan destekle reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladığını ifade etti.

    SANAYİDE ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR
    Haziran'da     kapasite kullanım oranı 1.5, reel kesim güven endeksi ise 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre; imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Haziran'da yüzde 76.6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise Haziran'da 113 ile Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

    TAVUK FİYATI KANATLANDI
    Mangal     sezonunun açılmasıyla birlikte tavuk fiyatları da tırmanışa geçti. Artışta başı kanat çekti. Tavuk kanadının kilogram fiyatı bazı yerlerde 50 liraya kadar çıktı. Beyaz Et Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, "Türkiye'de karkas etin fiyatı 60 lira. Tavuk ve kanat fiyatlarında artış söz konusu. Arztalep dengesine göre kanat fiyatları değişiyor. Bütün tavuğun fiyatı 15-16 lira bandında satılıyor, kanat ise 50 liraya kadar çıkıyor" dedi.

        BARIŞTA SON HAFTAYA GİRİLDİ
        Yurt         dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan 'Varlık Barışı' uygulamasına başvuru için son haftaya girildi. Yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacak.

        AVRUPALI DA GELİYOR
        TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yıl sonunda Rus turist sayısının 4-4.5 milyon, Almanya'dan gelecek ziyaretçi sayısının 2.5 ila 3 milyon bandında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. İsviçre'den de talep olduğunu belirten Bağlıkaya, "Fransa pazarında da 2020'ye göre artış beklentisine sahibiz. Fransa'dan 400-500 bin bandında ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz. Sezonun Kasım sonuna kadar uzamasını bekliyoruz" dedi.

        KIŞ DA HAREKETLİ GEÇECEK
        Türkiye         Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya'nın yanı sıra Doğu Avrupa ülkelerinden de turist geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Almanya, Polonya, Romanya, Çekya, Bulgaristan gibi ülkelerden de misafir ağırlıyoruz. Kış da hareketli geçecek."
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        Haberler Ekonomi Ekonomiye 4 yılda 1.1 trilyon TL (Ekonomi haberleri)