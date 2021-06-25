Ekonomiye 4 yılda 1.1 trilyon TL (Ekonomi haberleri)

SANAYİDE ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR

Haziran'da kapasite kullanım oranı 1.5, reel kesim güven endeksi ise 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre; imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Haziran'da yüzde 76.6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise Haziran'da 113 ile Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.