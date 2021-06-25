Ekonomiye 4 yılda 1.1 trilyon TL (Ekonomi haberleri)

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın pandemi döneminde 2.2 milyonun üzerinde müşterisine 100 milyar lira tutarında kredi desteği verdiğini, 850 binden fazla müşterisinin 40.1 milyar lira tutarında vadesi gelen kredi ödemelerinin ertelendiğini söyledi. Arslan, bankanın, son 4 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.1 trilyon lirayı aşan destekle reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladığını ifade etti.
SANAYİDE ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR
Haziran'da kapasite kullanım oranı 1.5, reel kesim güven endeksi ise 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre; imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Haziran'da yüzde 76.6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise Haziran'da 113 ile Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
TAVUK FİYATI KANATLANDI
Mangal sezonunun açılmasıyla birlikte tavuk fiyatları da tırmanışa geçti. Artışta başı kanat çekti. Tavuk kanadının kilogram fiyatı bazı yerlerde 50 liraya kadar çıktı. Beyaz Et Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, "Türkiye'de karkas etin fiyatı 60 lira. Tavuk ve kanat fiyatlarında artış söz konusu. Arztalep dengesine göre kanat fiyatları değişiyor. Bütün tavuğun fiyatı 15-16 lira bandında satılıyor, kanat ise 50 liraya kadar çıkıyor" dedi.