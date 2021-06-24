Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 24 Haziran 2021 BIST100 endeksi son durum

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ayrıca bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunduğunu aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın altındaki kapanışlarda 1.370 puanın destek, 1.420 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.