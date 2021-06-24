Amerika’ya Türk DAMAT

DAMAT Tween ve D'S Damat'ı bünyesinde bulunduran Orka Holding, Amerika kıtasında büyümek üzere Kanada merkezli yatırım danışmanlığı şirketi World17 Group ile anlaşma yaptı. Orka Holding, anlaşma ile 2023 yılına kadar Amerika kıtasında 10 mağazaya ulaşmayı ve yoğun e-ticaret operasyonunu büyüterek kıtada yüksek marka bilinirliğine ve satış hacmine erişmeyi hedefliyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Pandemi döneminde birçok markanın zor zamanlar geçirdiğini gördük. Biz yeni düzene hızlıca adapte olarak yurt dışı yatırımlarımıza devam etmiştik, şimdi de bu başarıyı Amerika kıtası ile taçlandıracağız" dedi.
- Ekonomi
- 24.06.2021 Gazete