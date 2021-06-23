Apple'ın piyasa değeri geçen ağustos ayında 2 trilyon doları geçti ve şu anda 2.24 trilyon dolarda duruyor. Şimdi Microsoft, diğer iki büyük teknoloji firması Amazon ve Google ile saflarına katıldı. Amazon'un piyasa değeri salı günü 1,77 trilyon dolara ulaştı ve Google 1,67 trilyon dolara ulaştı.