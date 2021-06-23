ABD'nin teknoloji devleri Apple, Microsoft piyasa değeri açısından da birbirleriyle yarışıyor. Apple'ın piyasa değerinin geçtiğimiz ağustos ayında 2 trilyon doları geçmesinin ardından Microsoft da kritik eşiği geçti.
SALI GÜNÜ DEĞERİ 2 TRİLYON DOLARI GEÇTİ
2019'da halka açılan petrol şirketi Saudi Aramco'nun da salı günkü piyasa değeri 1,88 trilyon dolar olmasına rağmen henüz bu sınırı geçemedi. Microsoft'un piyasa değeri salı günkü işlemler sırasında 2 trilyon doları aştı. Salı günü hisse senedi yüzde 1.1 artışla 265.51 dolara yükseldi.
SALGIN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEDİ
Microsoft'un bu noktaya ulaşmasına Covid-19 salgını yardımcı oldu. Pandemi, insanların cihazlarında daha fazla zaman geçirmesi, Microsoft'un bilgisayarlarına, oyun sistemlerine ve bulut bilişim platformuna olan talebi artırması anlamına geliyordu.