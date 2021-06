İş dünyasının önde gelen isimleri dün Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen 'Babalar Günü' webinarında buluştu. Bellona, Koza Altın İşletmeleri ve Pierre Cardin sponsonluğunda gerçekleştirilen webinarın açılış konuşmasını; Sabah ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman yaptı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Baba Olmak' konulu panelde de iş dünyası temsilcileri şu değerlendirmelerde bulundu:

MEHMET KALYONCU (KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GYODER BAŞKANI):

Babam Cemal Kalyoncu, örnek liderlik sergiledi hepimize. Yeni nesil kopyası yetişsin istemedi. Herkesin kendini keşfetmesini sağlarken, bir yandan da deneyimlerini bize aktardı. Allah hepimize örnek babalık yapmayı nasip etsin.

FUAT TOSYALI (TOSYALI HOLDİNG BAŞKANI):

Sadece kendi çocuklarımızın değil, onbinlerce çalışanımızın da babası olduğumuzu hissediyorum. Aldığımız her kararda, yaptığımız her işte o büyük aileyi hissetmek, onların enerjilerinden güç almak aslında her dakika babalığın bütün hislerini yaşadığımızı gösterir.

ABDULLAH KİĞILI (KİĞILI GİYİM BAŞKANI):

Aile şirketinde çocuklar değil torunlar çalışıyor. Torunları direkt işin başına almıyoruz. 1 yıl başka yerde çalışmaları şart. Başka yerde iş hayatının zorluklarını görecekler, sonra şirkette en alt pozisyonda en düşük maaşla başlayacaklar. Herkes sevdiği işi yapsın istedik.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU (ORKA HOLDİNG BAŞKANI):

Dünyanın odak merkeziyiz ve aşılanma sayımız arttı. 2-3 saat uçuş mesafesinde fiyatlarımız çok cazip. Bence alışveriş turizmini oluşturmalıyız. Babalar Günü'nde inanılmaz bir iş yoğunluğu yaşadık. Önümüz çok açık. Dünya bizi konuşacak.

ALPASLAN BAKİ ERTEKİN (ERCİYES ANADOLU HOLDİNG CEO'SU):

20 yaşımda evlendim. Şu an 50 yaşındayım. 3 kız çocuğum ve 1 torunum var. Genç yaşta baba oldum. Profesyonel bir yönetici olduğum için ekstra çalışmam gerekti. Vakit buldukça sevmeye, sarılmaya, birlikte vakit geçirmeye dikkat ettim.