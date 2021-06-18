Türkiye'de son senelerin en çok münazara mevzularından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT meselesi için çözüm bekleniyor. Takribî 7 milyon EYT'li vatandaş emekli olabilecekler mi? 2021'de EYT düzenlemesi çıkacak mı? Bu anlamda emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT kanununda... 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok kişi emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile alakalı pozitif haber bekliyor.
2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT'liler 2021'de EYT tertip etmesinin TBMMde çıkmasını bekliyorlar. EYT tertip etmesinin yapılması gidişatında prim gün rakamı ve değişik koşulları yerine getiren ve yalnızca yaş koşulunu takılan vatandaşlar emekli edilecekler. Bu biçimde emekli olmayı bekleyen toplam 7 milyon kişinin olduğu belirtiliyor. Şu anda EYT'liler için bir somut adım atılmış değil.
YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ EMSAL KARAR
Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.