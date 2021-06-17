TCMB, PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor (Ekonomi haberleri)

Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, "Mayıs PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir" dedi. TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio de "TCMB, faiz indirimine yaklaştı ancak bunun zamanı Haziran ayı olmayacak" diye konuştu.

GÜÇLÜ VE SADE!

Porsche'un en güçlü modellerinden biri olan 911 GT3'ün daha sade bir tasarıma sahip versiyonu GT3 Touring tanıtıldı. GT3 gibi 4.0 litrelik motorla 510 beygir güç ve 470 Nm tork üretebilen Touring'e, kaybolan kanadı yerine gerektiği zaman açılabilen bir kanat eklenmiş. Aracın bir diğer değişimi ise çift kavramalı PDK şanzıman seçeneği olarak dikkat çekiyor.