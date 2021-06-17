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    TCMB, PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor (Ekonomi haberleri)

     ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak. Ekonomistler, 'nın (TCMB), PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Yardımcı Başekonomisti , " toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir" dedi.

    Gözler Merkez'de

    Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Yardımcı Başekonomisti , "Mayıs PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir" dedi. Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı de "TCMB, faiz indirimine yaklaştı ancak bunun zamanı ayı olmayacak" diye konuştu.

    GÜÇLÜ VE SADE!
    Porsche'un     en güçlü modellerinden biri olan 'ün daha sade bir tasarıma sahip versiyonu GT3 Touring tanıtıldı. gibi 4.0 litrelik motorla 510 beygir güç ve 470 Nm tork üretebilen Touring'e, kaybolan kanadı yerine gerektiği zaman açılabilen bir kanat eklenmiş. Aracın bir diğer değişimi ise çift kavramalı PDK şanzıman seçeneği olarak dikkat çekiyor.

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    Haberler Ekonomi TCMB, PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor (Ekonomi haberleri)