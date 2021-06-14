Türkiye, Çin ile 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması gerçekleştirerek daha önceki anlaşmalarla bu ülke ile arasındaki swap büyüklüğünü toplam 6 milyar dolara çıkardı.

Analistler, makroekonomi tarafında ise bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.