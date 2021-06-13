Borçtan kurtulma rehberi: Yapılandırma fırsatıyla trafik cezalarına çifte indirim





100 MİLYAR LİRALIK TAHSİLAT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum.



Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde." dedi.