Borçtan kurtulma rehberi: Yapılandırma fırsatıyla trafik cezalarına çifte indirim

Kamuya borcu olanların yüzü yapılandırmayla güldü. Vergi, prim gibi 30 Nisan'a kadar oluşmuş borçlar, 31 Ağustos 'a kadar başvurulursa yeniden yapılandırılacak.
Yapılandırmaya başvuranların gecikme faizinin silinip bunun yerine Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması toplam borçta düşüş getirirken, peşin ödeme yapanlar bu tutarın da çok azını ödeyecek.
Buna göre borcunu ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa da Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.