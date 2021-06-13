Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.06.2021 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2021 08:37
    ABONE OL

    860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! SGK, üzerinden anında yardım!

    ... 860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş maaşının ne kadar olduğu, yapılan zammın ardından belli oldu. Engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir. Aylık geliri 482 liranın altında olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere verilen bu maaş artık 3 ayda bir olarak verilmiyor. Almak için ise, başvurular Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Direkt olarak kaymakamlıklara ya da Kaymakamlıklar içerisinde bulunan ına başvuru yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın!

    Son dakika haberleri... Ardı ardına açıklama yapıldı! SGK, PTT üzerinden hesabınıza para yatırıyor. Bu bağlamda asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşında da artış oldu. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi. 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor.

    Kira Yardımı

    Gerekli şartları taşıyan tüm kişiler, yerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda kira yardımı alabiliyorlar. Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurular yapılabiliyor. Kira yardımı, zorluk yaşayan ailelerin kira paralarını karşılayıp, bu yüklerini hafifletmek adına çok sayıda kurum ve kuruluşca sağlanıyor.

    Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma va kıfları, sivil toplum kuruluşları, özel vakıflar ve dernekler bu anlamda büyük destek vermektedir.

        Yakacak Desteği

        2003 yılından bu yana Türk kömür şirketleri tarafından sağlanan Kömür Syd vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için hane başına en az 500 kg yakıt yardımı dağıtılmıştır.
        Buna ek olarak, ülkemizin boş yeraltı kaynakları yoksul ailelere yönelik yakıt yardımı programı ile ekonomiye getirilmekte ve ulaşım sektörüne ve istihdama önemli bir katkı sağlanmaktadır.

        Ev Tamir Desteği

        Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir. Kişiler aynı zamanda TC kimlik numarası ile dilekçe ve vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.

        Aile Yardım Paketleri

        Aile yardımları, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından verilen desteklerdir. Ek fonlar, Ramazan ve kurban Bayramı'ndan önce yılda iki kez Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) vakıflarına aktarılır.
        Konut yardımı, evlerinin bakımı ve onarımı için, ayni veya nakit olarak kurulamayan dikkatsiz ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşların yardımıdır. Bu yardım programı sayesinde, evlerini koruyamayan ve kötü koşullarda yaşayan vatandaşlar sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamı elde ediyorlar.

            Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

            Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz.

            65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:

            Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)

            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

            Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması

            65 yaşını doldurmuş olmak

            65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

            Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

            • İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

            • 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yargı paketinde sona gelindi!
            Haberler Ekonomi 860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! SGK, PTT üzerinden anında yardım!