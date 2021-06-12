İsteyene anında en az 1000 en fazla 99.000 lira kredi! Ne dosya ücreti ne de ek masraf var. Hayatın pek çok alanında kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç ve dijital kredi avantajlarını sıkı takip altına alıyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında normal ödemeli ihtiyaç kredisi fırsatları sürüyor. İşte en uygun ihtiyaç kredisi teklifleri...

İŞ BANKASI

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Aylık Taksit Tutarı: 1.955,35 TL

Faiz Oranı: 1,65