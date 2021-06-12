İsteyene anında en az 1000 en fazla 99.000 lira kredi! Ne dosya ücreti ne de ek masraf var. Hayatın pek çok alanında kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç ve dijital kredi avantajlarını sıkı takip altına alıyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında normal ödemeli ihtiyaç kredisi fırsatları sürüyor. İşte en uygun ihtiyaç kredisi teklifleri...
İŞ BANKASI
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Kredi Vadesi: 36 ay
Aylık Taksit Tutarı: 1.955,35 TL
Faiz Oranı: 1,65
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Bankada tüketici kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor. Sitede yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira görülüyor.
ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ
Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.