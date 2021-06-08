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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 08:45
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    • 09.06.2021 08:45
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    Bu otomobiller sudan ucuz! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar... Abesle iştigal etmiyor! Yarı fiyatına satılıyor!

    Öncelikle icralık araçları bir devlet müessesesinden alacağınız için son derece emin bir alışveriş usulü olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık araba satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve vasıta alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle fiyatını ödeyebileceğini belirtelim. Peki tarafından yaşama geçirilen UYAP nedir, ne fayda sağlar?

    takvim.com.tr
    Abesle iştigal etmiyor! Yarı fiyatına satılıyor! Bu otomobiller sudan ucuz!

    2. el otomobil fiyatlarının yükselmesi sonucunda vatandaşlar icralık araçlara talebi arttırmış durumda. UYAP sitesinde ihale ile satılan araçlar ise oldukça revaçta. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? değil mi? İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir.

    UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR

    Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL

    Fiat Linea 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 53 bin TL

    Volkswagen Golf 2010 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 46 bin TL

    Volkswagen Passat 2014 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 73 bin 500 TL

        Nissan Micra 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 63 bin 300 TL

        Renault Symbol 2013 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 23 bin 500 TL

        Opel Insignia 2016 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 82 bin TL

        NOT: İlanlara teklif verilip kaldırılmış olabilir

        İcralık Araba Almak Mantıklı Mı?

        Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve araç alımı için şartları sağlayan herkesin teklif verebileceğini ve güvenle satın alabileceğini belirtelim.


            İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir. Aracın açık artırımın yapılması için yetkililer onay verdiğinde aracın bilirkişi tarafından ekspertizi yapılmakta ve rapor tutulmaktadır. Bu hususlar tamamlandıktan sonra araçlar e-uyap sistemi üzerinden ilana çıkartılmakta ve muhammen bedel ile açık artırmanın başlangıç bedeli belirlenmektedir. Aracın muhammen bedeli yani piyasadaki yaklaşık değeri belirlendikten sonra bu bedelin bir yüzdelik dilimi kadar teminat bedeli de belirlenmektedir.

            Hacizli araba almak için ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte şahsen katılabileceğiniz gibi e-uyap sistemi üzerinden internet üzerinden de teklif verebilmektesiniz. İhaleye katılabilmek için e-uyap üzerinden bir üyelik oluşturmak ve teklif vermek istediğiniz aracın teminat bedeli kadar parayı online teklif veriyorsanız banka üzerinden, şahsen katılıyorsanız elden teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundasınız, aksi takdirde ihaleye katılmanız mümkün değildir.

            Bunun nedeni ise ihaleye girecek kişilerin cidden aracı almaya niyetli olduğunu anlamak içindir. Yani her önüne gelenin ihaleye girip rastgele teklif vermesinin önüne geçmek için bu sistem ayarlanmıştır. Açık artırma bilindik usul ile devam eder ve en yüksek teklifi veren aracı satın alma hakkında sahip olur. Ayrıca belirli rakamların üzerine çıkılmadığında ihale kurulu ihaleyi iptal etme hakkında sahiptirler.

                Açık artırma sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanamayan katılımcılar yatırdıkları teminat tutarını anında geri teslim alırlar. İhaleyi alan kişinin teminatı ise araç bedeli üzerinden düşülür ve geri verilmez. Ardından resmi işlemleri yaparak araç sahibinin kalan bedeli ödemesi ve belirlenen iş günü içerisinde aracı alması gerekmektedir. Belirlenen tarih içerisinde aracın kalan parasını yatıramayan kişilerin teminatına el konulur ve aracı alma haklarından feragat etmiş sayılır.

                İcradan Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

                İcradan araç alırken dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan birisi aracın otopark parasıdır. Bu araçlar bir süredir otopark da bekletildiği için otopark ücreti aracı teslim alırken bu ücreti ödemek zorundadır. Bu yüzden ihaleye katılmadan önce bu süreyi öğrenmesi ve hesabını buna göre yapması gerekmektedir.

                Bilirkişi tarafından tutulan araç raporlarına dikkat edilmeli ve araç bizzat otoparka gidilerek gözlemlenmelidir. Maalesef araçları belirlenen zaman diliminde görebilmekte ancak test etme, sürme gibi bir imkan bulunmamaktadır. Bu yüzden aracı tamamiyle detaylı inceleyemeye bilirsiniz. Bu tamamen araçtan araca değişmektedir.

                https://esatis.uyap.gov.tr/main/esatis/index.jsp?v=3750
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                Haberler Ekonomi Bu otomobiller sudan ucuz! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar... Abesle iştigal etmiyor! Yarı fiyatına satılıyor!