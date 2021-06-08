Bu otomobiller sudan ucuz! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar... Abesle iştigal etmiyor! Yarı fiyatına satılıyor!

2. el otomobil fiyatlarının yükselmesi sonucunda vatandaşlar icralık araçlara talebi arttırmış durumda. UYAP sitesinde ihale ile satılan araçlar ise oldukça revaçta. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? değil mi? İcra yolu ile el konan araçlar otoparka çekilmekte ve burada muhafaza edilmektedir.
UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR
Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL
Fiat Linea 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 53 bin TL
Volkswagen Golf 2010 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 46 bin TL
Volkswagen Passat 2014 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 73 bin 500 TL