Bu otomobiller sudan ucuz! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar... Abesle iştigal etmiyor! Yarı fiyatına satılıyor!

İcradan Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İcradan araç alırken dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan birisi aracın otopark parasıdır. Bu araçlar bir süredir otopark da bekletildiği için otopark ücreti aracı teslim alırken bu ücreti ödemek zorundadır. Bu yüzden ihaleye katılmadan önce bu süreyi öğrenmesi ve hesabını buna göre yapması gerekmektedir.

Bilirkişi tarafından tutulan araç raporlarına dikkat edilmeli ve araç bizzat otoparka gidilerek gözlemlenmelidir. Maalesef araçları belirlenen zaman diliminde görebilmekte ancak test etme, sürme gibi bir imkan bulunmamaktadır. Bu yüzden aracı tamamiyle detaylı inceleyemeye bilirsiniz. Bu tamamen araçtan araca değişmektedir.

https://esatis.uyap.gov.tr/main/esatis/index.jsp?v=3750