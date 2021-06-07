Döviz kurlarındaki yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana araştırıyor. Cuma günü açılış saatlerinde serbest piyasada 8,7200 liradan alınan dolar, 8,7220 liradan satılırken. 10,5640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,5660 lira olarak belirlenmişti. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte piyasalarda son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
EMTİA PİYASALARI
Gösterge Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.
Rusya'nın önde gelen petrol şirketi Gazprom Neft'in Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Dyukov'un, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) grubunun Temmuz toplantısında, Ağustos-Eylül dönemi için üretimi artırma kararı almasını beklediğini söylemesi de fiyat artışlarını destekledi.
Petrolde 65-70 doları "istikrarlı" bir fiyat aralığı olarak görmediğini de vurgulayan Dyukov, OPEC+ grubunun, Nisan'da aldığı kararları Temmuz'da gözden geçireceklerine inandığını ekledi.
OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor.
Dolardaki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin artmasının yanında, ABD ekonomisine ilişkin beklenenden iyi verilerin etkisiyle altındaki düşüş sürüyor. Hafta ortasında 1,912 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, yeni günde 1,856 dolara kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 1.890 doların üzerine döndü.