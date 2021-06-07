Döviz kurlarındaki yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana araştırıyor. Cuma günü açılış saatlerinde serbest piyasada 8,7200 liradan alınan dolar, 8,7220 liradan satılırken. 10,5640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,5660 lira olarak belirlenmişti. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?