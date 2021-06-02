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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 16:26
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    • 02.06.2021 16:26
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    'de ne zaman listelenecek? DOGE coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

    Kripto para piyasasında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para borsası olan , listelemesini daha öncesinde duyurmuştu. Son dakika gelişmesine göre, , platformu üzerinden Dogecoin işlemlerinin ne zaman yapılacağına dair açıklama yaptı. Peki, ne zaman listelenecek? İşte konuya dair detaylar...

    takvim.com.tr
    Dogecoin Coinbase'de ne zaman listelenecek?

    Kripto para piyasasında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para borsası olan Coinbase, Dogecoin listelemesini daha öncesinde duyurmuştu. Son dakika gelişmesine göre, Coinbase Global, Coinbase Pro platformu üzerinden Dogecoin işlemlerinin ne zaman yapılacağına dair açıklama yaptı. Peki, Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? İşte konuya dair detaylar...

    DOGECOİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

    Coinbase'in Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla ticarete izin verilen bölgelerde DOGE için gelecek transferlerin artık kullanılabileceği ifade edildi. Coinbase daha önce duyurduğu Dogecoin listelemesini gerçekleştiriyor. Twitterdan yapılan duyuruda; "Bugünden itibaren, ticaretin desteklendiği bölgelerde DOGE için gelen transferler artık kullanılabilir. Söz konusu açıklamanın devamında al sat yapanların emir veremeyeceği ve hiçbir emrin karşılanmayacağı belirtilerek, "Likidite koşulları karşılanırsa, işlemler 3 Haziran Perşembe günü saat 9:00 PT'de veya sonrasında başlayacak." denildi.

    Yatırımcıların Dogecoin'e olan ilgisi, günlük işlem hacimlerinin yükselmesine neden oluyor. Bu hacimlerden faydalanmak isteyen borsalar da Dogecoin'i listeleme kararı alıyor. Coinlerin borsalarda listelenmesi olumlu haber olarak karşılanıp daha fazla ilgiye neden oluyor. Bu ilgi hacmi arttırdığı gibi borsalarda listelenecek coinlerin fiyatını da arttırıyor.

    DOGECOİN MÜZİK FESTİVALİ GELİYOR

    Sık sık çılgın olan ilgisiyle gündeme gelen Elon Musk, bu defa da Dogecoin festivaline destek verdi. Kripto para paylaşımları yapan bir Twitter kullanıcısı geçtiğimiz gün, "Doge festivaline gitmek ister miydiniz?" sorusunu sordu.

        Festivalde yapılması gerekenleri de öneren kullanıcı, Elon Musk DJ olmalı, Grimes ve Snoop Doge'un sahnede canlı performans sergilemeli şeklinde önerilerde bulundu. Aynı zamanda satın alınabilir her ürünün Dogecoin ile ödenmesi gerektiğini de belirtti.

        Söz konusu kullanıcının sorusuna cevap veren ünlü milyarder, "Kulağa eğlenceli geliyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Böylelikle ünlü milyarder Dogecoin festivaline destek verdiğini açıklamış oldu. Henüz kesinliği belirsiz olan festivalle ilgili çok fazla bir bilgi yok. Ancak kısa süre içerisinde detayların belli olması ve hayata geçmesi gerekiyor.

        COİNBASE NEDİR? COİNBASE HANGİ ÜLKEYE AİT?

        Coinbase olarak bilinen Coinbase Global, Inc., kripto para birimi değişim platformu işleten bir Amerikan şirketidir. Coinbase önce uzaktan çalışır ve resmi bir fiziksel karargahtan yoksundur. Coinbase Küresel A.Ş. olarak bilinen, Coinbase bir faaliyet bir Amerikan şirketi olan cryptocurrency alışverişi platformu. Coinbase önce uzaktan çalışır ve resmi bir fiziksel merkezden yoksundur. 2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kurulan şirket, Mart 2021 itibariyle ticaret hacmi bakımından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kripto para borsası oldu. 14 Nisan 2021'de Coinbase, doğrudan bir listeleme yoluyla Nasdaq borsasında halka açıldı.

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