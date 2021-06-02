Kripto para piyasasında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para borsası olan Coinbase, Dogecoin listelemesini daha öncesinde duyurmuştu. Son dakika gelişmesine göre, Coinbase Global, Coinbase Pro platformu üzerinden Dogecoin işlemlerinin ne zaman yapılacağına dair açıklama yaptı. Peki, Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? İşte konuya dair detaylar...
DOGECOİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?
Coinbase'in Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla ticarete izin verilen bölgelerde DOGE için gelecek transferlerin artık kullanılabileceği ifade edildi. Coinbase daha önce duyurduğu Dogecoin listelemesini gerçekleştiriyor. Twitterdan yapılan duyuruda; "Bugünden itibaren, ticaretin desteklendiği bölgelerde DOGE için gelen transferler artık kullanılabilir. Söz konusu açıklamanın devamında al sat yapanların emir veremeyeceği ve hiçbir emrin karşılanmayacağı belirtilerek, "Likidite koşulları karşılanırsa, işlemler 3 Haziran Perşembe günü saat 9:00 PT'de veya sonrasında başlayacak." denildi.
Yatırımcıların Dogecoin'e olan ilgisi, günlük işlem hacimlerinin yükselmesine neden oluyor. Bu hacimlerden faydalanmak isteyen borsalar da Dogecoin'i listeleme kararı alıyor. Coinlerin borsalarda listelenmesi olumlu haber olarak karşılanıp daha fazla ilgiye neden oluyor. Bu ilgi hacmi arttırdığı gibi borsalarda listelenecek coinlerin fiyatını da arttırıyor.
DOGECOİN MÜZİK FESTİVALİ GELİYOR
Sık sık çılgın olan ilgisiyle gündeme gelen Elon Musk, bu defa da Dogecoin festivaline destek verdi. Kripto para paylaşımları yapan bir Twitter kullanıcısı geçtiğimiz gün, "Doge festivaline gitmek ister miydiniz?" sorusunu sordu.