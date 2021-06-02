Kripto para piyasasında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para borsası olan Coinbase, Dogecoin listelemesini daha öncesinde duyurmuştu. Son dakika gelişmesine göre, Coinbase Global, Coinbase Pro platformu üzerinden Dogecoin işlemlerinin ne zaman yapılacağına dair açıklama yaptı. Peki, Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? İşte konuya dair detaylar...

DOGECOİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Coinbase'in Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla ticarete izin verilen bölgelerde DOGE için gelecek transferlerin artık kullanılabileceği ifade edildi. Coinbase daha önce duyurduğu Dogecoin listelemesini gerçekleştiriyor. Twitterdan yapılan duyuruda; "Bugünden itibaren, ticaretin desteklendiği bölgelerde DOGE için gelen transferler artık kullanılabilir. Söz konusu açıklamanın devamında al sat yapanların emir veremeyeceği ve hiçbir emrin karşılanmayacağı belirtilerek, "Likidite koşulları karşılanırsa, işlemler 3 Haziran Perşembe günü saat 9:00 PT'de veya sonrasında başlayacak." denildi.