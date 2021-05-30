50 bin kişi tekne peşinde: Yatırım kriz dinlemiyor

CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, salgına karşı alınan bir dizi önlem ile kapılarını açmaya hazırlanıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) iş birliği ile organize edilen fuar, 1-6 Haziran arasında Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda düzenlenecek.

Pandemide öne çıkan, 'teknede izole tatil' trendiyle yoğun ilgi görmesi beklenen fuarda, 100'ün üzerinde firmanın 500'ü aşkın markasına dair deniz aracı sergilenecek. 150 bin metrekarelik alanda düzenlenecek olan fuar, son model tekne lansmanlarına da sahne olacak.

Aile tipi yatların yanı sıra kategorilerinin en iyisi olan yat, tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarlarının tanıtılacağı fuarı, 6 günde 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.