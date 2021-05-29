Daha önce hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiası nedeniyle suç duyurusunda bulunulan ve 2 yıl boyunca işlem yasağı getirilen Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin zarara uğratılması ve finansal tabloların gerçeği yansıtmaması iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
6 KİŞİYİ KAPSIYOR
Karar gereğince şirket yönetiminde olan diğer kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. SPK; Mine Tozlu Sineren, Zeynep Aşkın Korkmaz, Haluk Tuna Kılıboz, Ferhan Aral, Onur Hazar, Funda Seçkin hakkında 'pay satın alma işlemleri üzerinden şirketin ilişkili tarafları lehine faiz hariç toplam 5 milyon lira tutarında zarara uğratılması' iddiasıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maadesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince suç duyurusunda bulunma kararı aldı.