

SPK, şirket yatırımcılarının bu kişilere yönelik olarak dava açıp zararlarını tazmin etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Suç duyurusunda bulunulan iddialar nedeniyle SPK, sorumlu şahısların etkin pişmanlıktan faydalanmaları için para ödemeleri için de uyarı yaptı.