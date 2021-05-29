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    , 'i inceledi: Şirketin patronu de dahil, herkese suç duyurusunda bulundu

    , ’i inceledi. Şirketin patronu de dahil, yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialar arasında 5 milyon lira zarar ve muhasebe hilesi yapılması var...

    Yakın markaj

    Daha önce hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiası nedeniyle suç duyurusunda bulunulan ve 2 yıl boyunca işlem yasağı getirilen Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin zarara uğratılması ve finansal tabloların gerçeği yansıtmaması iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

    6 KİŞİYİ KAPSIYOR
    Karar gereğince şirket yönetiminde olan diğer kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. SPK; Mine Tozlu Sineren, Zeynep Aşkın Korkmaz, Haluk Tuna Kılıboz, Ferhan Aral, Onur Hazar, Funda Seçkin hakkında 'pay satın alma işlemleri üzerinden şirketin ilişkili tarafları lehine faiz hariç toplam 5 milyon lira tutarında zarara uğratılması' iddiasıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maadesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

        Yine Sineren, Korkmaz, Aral, Hazar ve Seçkin hakkında 'muhtelif muhasebe hileleri yapılarak şirketin 2017- 2019 dönemine ait finansal tablolarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi' iddiasıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 112'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince suç duyurusunda bulunuldu.

        YATIRIMCILARA 'DAVA AÇIN' UYARISI


        SPK, şirket yatırımcılarının bu kişilere yönelik olarak dava açıp zararlarını tazmin etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Suç duyurusunda bulunulan iddialar nedeniyle SPK, sorumlu şahısların etkin pişmanlıktan faydalanmaları için para ödemeleri için de uyarı yaptı.
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        Haberler Ekonomi SPK, Marka Yatırım Holding'i inceledi: Şirketin patronu Mine Tozlu Sineren de dahil, herkese suç duyurusunda bulundu