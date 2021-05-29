"Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin'in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 MW kapasiteye ulaşma hedefi koyduk. Güneş paneli üretiminin AR-GE dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrikamızda yeni geliştirilen M10 yonga plakası teknolojisi sayesinde hücre ve modül güç çıkışını yüzde 30'dan fazla artıracağız. Güneş enerjisi üretimine dair bütün süreçleri bir arada geliştirebilen Asya dışındaki ilk şirket olma niteliğine de sahip olacağız."