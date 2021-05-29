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    Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU: teknoloji ihraç eden bir üs olacak

    ’nı ziyaret eden Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, ‘ dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor’ dedi.

    Türkiye teknoloji ihraç eden bir üs olacak

    Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, beraberindeki heyetle birlikte 400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.

    Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde 'dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi' olma özelliğine sahip fabrikayı gezerek bilgi alan heyet, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret ve sanayi işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde de bulundu.

    Büyükelçi Shaobin LIU, "Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir fabrika yapılmış. İki ülke arasında stratejik işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Türkiye sadece Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir üretim üssü değil. Dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor" dedi.

        TEMİZ ENERJİ
        Büyükelçinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Cemal Kalyoncu da "Gelecek kuşakların enerji ihtiyacını öncelikli olarak temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak vizyonuyla yola çıktık. Fabrikamızda üretilen güneş panellerini ilk aşamada 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanılıyoruz" diye konuştu.

        İKİ KATINA ÇIKARDIK
        Fabrikanın açılışından kısa bir süre sonra kapasite artırımı kararı aldıklarını belirten Cemal Kalyoncu, şöyle konuştu:

        "Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin'in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 MW kapasiteye ulaşma hedefi koyduk. Güneş paneli üretiminin AR-GE dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrikamızda yeni geliştirilen M10 yonga plakası teknolojisi sayesinde hücre ve modül güç çıkışını yüzde 30'dan fazla artıracağız. Güneş enerjisi üretimine dair bütün süreçleri bir arada geliştirebilen Asya dışındaki ilk şirket olma niteliğine de sahip olacağız."
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        Haberler Ekonomi Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU: Türkiye teknoloji ihraç eden bir üs olacak