Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, beraberindeki heyetle birlikte 400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde 'dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi' olma özelliğine sahip fabrikayı gezerek bilgi alan heyet, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret ve sanayi işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde de bulundu.
Büyükelçi Shaobin LIU, "Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir fabrika yapılmış. İki ülke arasında stratejik işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Türkiye sadece Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir üretim üssü değil. Dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor" dedi.