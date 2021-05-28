Elvan'ın konuşmasında şu mesajlar öne çıktı:

Bankacılık sektörümüz son 20 yıldır ülkenin kalkınmasında kritik pozisyon üstleniyor. Pandemi dolayısıyla oldukça zorlu bir 2020 yılını geride bıraktık. Bu zorlu dönemde maalesef küresel sinerji kayboldu. Toparlanmanın hızı bölgeler arasında farklılaşmış durumda.

Emtia ve enerji fiyatları yükseliş eğiliminde. Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Önümüzdeki dönemin temel gelişmeleri salgının seyri ve aşılama olacak.

Ekonomi yönetimi olarak yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Türkiye salgında başarılı bir yönetim gösterdi. Sanayimizi ve işgücü piyasalarını ayakta tutmaya yönelik adımlar attık.

Merkezi bütçeden 79 milyar TL'lik destek sağladık. Bu tutarın yılsonunda 109 milyar TL olması öngörülüyor.