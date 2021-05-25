25 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,40 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 25 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
25 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,4045
Dolar satış: 8,4204
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,2569
Euro Satış: 10,2986
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,8687
Pound satış: 11,8877