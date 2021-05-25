ALTIN VE DOLAR FİYATLARI YENİ HAFTAYA HAREKETLİ BAŞLADI

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Küresel piyasalarda mayıs ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde tedbirlerin gevşetilmesi aşılamanın hızlanması ile birlikte tüketici güveni toparlanma kaydederken, hizmet PMI endeksi 4,6 puan artışla, 55,1 puanla 35 ayın zirvesine yükseldi.

İmalat PMI endeksi ise siparişlerdeki yükselişle 62,8 seviyesinde açıklandı. ABD'de imalat PMI 61,5 seviyesinde açıklanarak beklentileri aşarken, hizmet PMI endeksi 70,1 ile endeksin en yüksek seviyesini gördü.