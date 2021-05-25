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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 09:03
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    • 25.05.2021 09:03
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    : Salı ne kadar oldu? Bugün ve kaç TL? Kritik eşik belli oldu!

    , fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda artan riskler, enflasyon tehdidi nedeniyle dolar ve altında artış yaşandı ve kritik seviyeler belli oldu. Buna göre dolarda direnç noktası 8,50 TL, altının onsunda ise kritik seviye 1920 dolar olarak belirlendi. Peki, ? , ? Bankalararası piyasada !

    takvim.com.tr
    CANLI döviz kuru: 25 Mayıs Salı Dolar ne kadar oldu?

    25 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,40 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 25 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    25 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4045

    Dolar satış: 8,4204

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2569

    Euro Satış: 10,2986

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,8687

    Pound satış: 11,8877

        ALTIN VE DOLAR FİYATLARI YENİ HAFTAYA HAREKETLİ BAŞLADI

        Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Küresel piyasalarda mayıs ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde tedbirlerin gevşetilmesi aşılamanın hızlanması ile birlikte tüketici güveni toparlanma kaydederken, hizmet PMI endeksi 4,6 puan artışla, 55,1 puanla 35 ayın zirvesine yükseldi.

        İmalat PMI endeksi ise siparişlerdeki yükselişle 62,8 seviyesinde açıklandı. ABD'de imalat PMI 61,5 seviyesinde açıklanarak beklentileri aşarken, hizmet PMI endeksi 70,1 ile endeksin en yüksek seviyesini gördü.

        Nisan ayında ikinci el konut satışları 6 milyonun altında gerçekleşerek 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Risk iştahındaki toparlanma ile geri çekilmenin yaşandığı paritede 1,2160– 1,2145 ve 1,2126 seviyeleri destek, 1,2200 – 1,2220 ve 1,2245 direnç noktalarıdır.

        Ons altın yeni haftaya yatay bir açılışla başladı. Geçtiğimiz hafta piyasalarda risk iştahının zayıflaması, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,70 seviyesine doğru yükselmesi, artan enflasyon endişeleri ve Asya'da bazı bölgelerde artan vaka sayıları derken, altında da oynaklığa neden oldu.

        Haftanın son işlem gününde, tahvil faizinin %1,65 ve altına doğru geri çekilmesi, piyasadaki oynaklığın azalmasıyla, ons altın da kayıplarını telafi etmeye başladı.

        Hafta içerisinde 1840-1890$ aralığında işlemler vardı ve geri çekilmelerde sınırlı kaldı. Ons altın için bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri önemli olabilir.
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kuru: 25 Mayıs Salı Dolar ne kadar oldu? Bugün euro ve sterlin kaç TL? Kritik eşik belli oldu!