SGK'dan emekli olabilmeniz için öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir. Yani; yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olmanız lazım. Erken emeklilik için de bazı avantajlar mevcut. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Emekli olmak için aranılan prim koşulu ve sigortalılık süresi koşullarını doldurmalarına karşın yaşa takıldıkları için emekli olamayan bireylerin büyük bir kısmı erken emeklilik olanaklarını araştırmaya devam ediyor. 55 yaşından evvel emeklilik tüm emeklilikte yaşa takılanların ortak hayali olarak öne çıkarken kısmı emeklilik süreçte en çok merak edilenlerin arasında yer alıyor.
Kısmı Emeklilik Nedir?
Ne zaman emekli olurum? Tam emeklilik şartları nelerdir? Kısmi Emeklilik Nedir? Şartlarını sağlayabiliyor muyum? SSK emeklilik hesaplamalarında Kısmi Emeklilikten faydalanabilir miyim? Bağkur Emeklilik Hesaplamalarında Kısmi Emeklilik var mıdır?
Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır. İşe giriş tarihinize göre emeklilik hesaplama işlemleri yapılır ve emeklilik için gerekli
Emeklilik İçin Gerekli Yaş Şartı,
Emeklilik İçin Gerekli Sigortalılık Süresi,
Emeklilik İçin Gerekli Sigorta Prim Günü Sayısı,
Ortaya çıkarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılmaktadır.