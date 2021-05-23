SGK'dan emekli olabilmeniz için öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir. Yani; yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olmanız lazım. Erken emeklilik için de bazı avantajlar mevcut. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Emekli olmak için aranılan prim koşulu ve sigortalılık süresi koşullarını doldurmalarına karşın yaşa takıldıkları için emekli olamayan bireylerin büyük bir kısmı erken emeklilik olanaklarını araştırmaya devam ediyor. 55 yaşından evvel emeklilik tüm emeklilikte yaşa takılanların ortak hayali olarak öne çıkarken kısmı emeklilik süreçte en çok merak edilenlerin arasında yer alıyor.