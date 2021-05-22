Ticarete kimlikle seyahat dopingi

"Azerbaycan'aihracatımız, 2000'de230 milyondolarken, yüzde805 artışla2020'de 2milyar dolarıaştı" dedi.Ticaret Bakanlığıkoordinasyonunda,TürkiyeİhracatçılarMeclisi'nceçevrim içidüzenlenenAzerbaycan-GürcistanSanal Ticaret Heyetiprogramında konuşan Gülle,Azerbaycan'a ihracatın ençok arttığı sektörün yüzde194 artış ve 261 milyondolarla savunma ve havacılıksektöründe olduğunu söyledi.Türkiye'nin Azerbaycanve Gürcistan'la köklü birgeçmişe ve her alanda köklüilişkilere sahip olduğunadikkati çeken Gülle, "3 ülkearasında sadece kimlikleseyahat edilebilmesi, pazarıyerinde gözlemleyebilmemiziçin önemli bir fırsat" diyekonuştu. Gülle, bu yıl için200 milyar dolarlık ihracathedeflediklerini söyledi.