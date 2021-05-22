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    Ticarete kimlikle seyahat dopingi

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Azerbaycan'a ihracatımız, 2000'de 230 milyon dolarken, yüzde 805 artışla 2020'de 2 milyar doları aştı" dedi.

    Ticarete kimlikle seyahat dopingi
    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Azerbaycan'a ihracatımız, 2000'de 230 milyon dolarken, yüzde 805 artışla 2020'de 2 milyar doları aştı" dedi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce çevrim içi düzenlenen Azerbaycan- Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programında konuşan Gülle, Azerbaycan'a ihracatın en çok arttığı sektörün yüzde 194 artış ve 261 milyon dolarla savunma ve havacılık sektöründe olduğunu söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la köklü bir geçmişe ve her alanda köklü ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Gülle, "3 ülke arasında sadece kimlikle seyahat edilebilmesi, pazarı yerinde gözlemleyebilmemiz için önemli bir fırsat" diye konuştu. Gülle, bu yıl için 200 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

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