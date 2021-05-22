Konut satışları katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Nisan ayında 95 bin 863 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlar, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 124 artış gösterdi. Bu yılın toplamında Nisan sonu itibariyle ise 358 bin 913 adet konut satıldı. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Geçen yıl Mart ortasında pandemi nedeni ile kapanmıştık. Bu sene kapanmalar kısmen devam etse de geçen yıla göre oldukça farklı bir tablo çizdik. Türkiye'de geçen yıl ortalama ayda 125 bin konut satıldı, bu senenin ilk 3 ay ortalaması 90 binde, hâlâ geçen yılın oldukça gerisindeyiz" dedi.
29 BİNİ İLK EL
Bir başka önemli verinin de ilk satışlar olduğunu vurgulayan Yazıcı, Nisan'da gerçekleşen ilk el konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96.74 artarak 29 bin 212 olarak açıklandığını söyledi. İpotekli satışların ise bu yılın Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.5 artarak 17 bin 514 olduğunu anlatan Yazıcı, "Nisan'da, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.3 olarak gerçekleşti" dedi.
İZMİR VE ANKARA'DA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Nisan sonu itibariyle toplam konut satışlarının, 2020 yılının aynı dönemine göre İstanbul'da yaklaşık yüzde 1.4 arttığını, İzmir'de yüzde 15 ve Ankara'da ise yüzde 18.2 azaldığını anlatan Cansel Turgut Yazıcı, "Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 416 arttı" şeklinde konuştu.
29 BİNİ İLK EL
Bir başka önemli verinin de ilk satışlar olduğunu vurgulayan Yazıcı, Nisan'da gerçekleşen ilk el konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96.74 artarak 29 bin 212 olarak açıklandığını söyledi. İpotekli satışların ise bu yılın Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.5 artarak 17 bin 514 olduğunu anlatan Yazıcı, "Nisan'da, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.3 olarak gerçekleşti" dedi.
İZMİR VE ANKARA'DA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Nisan sonu itibariyle toplam konut satışlarının, 2020 yılının aynı dönemine göre İstanbul'da yaklaşık yüzde 1.4 arttığını, İzmir'de yüzde 15 ve Ankara'da ise yüzde 18.2 azaldığını anlatan Cansel Turgut Yazıcı, "Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 416 arttı" şeklinde konuştu.