3.000 - 5.000 TL esnaf hibe başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet esnaf hibe başvuru ekranı erişime açılıyor!

ESNAF HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL destek müjdesi verdi. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler nasıl ve nereden başvuru yapılacağını ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Bakan Muş esnaf hibe desteği hakkındaki ayrıntıları şöyle açıkladı: "Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.