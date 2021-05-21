3.000 - 5.000 TL esnaf hibe başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet esnaf hibe başvuru ekranı erişime açılıyor!

3.000 - 5.000 TL hibe desteği başvuru ekranı erişime açılıyor. 3.000 - 5.000 TL esnaf hibe başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet esnaf hibe başvuru ekranı hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara verilecek olan desteklerin başlayacağı tarihi açıkladı. Hibe destek programına ilişkin uygulama esasları belirlendi.
ESNAF HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tam kapanma süresince gelir kaybına uğrayan esnaflara yönelik olarak hibe programı hazırlandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş hibe programına başvuruların 25 Mayıs 2021'de başlayacağını ve 1 ay boyunca süreceğini açıkladı.
Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.