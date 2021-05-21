1100 TL yardım başvuru işlemine dair detaylar ve sonuçların ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara ödenen pandemi sosyal yardım destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bilindiği üzere, bin liralık ödeme bin 100 lira yükseldi. Peki, 1100 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? e-Devlet 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte bilgiler...

1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

İşte başvuruya dair bilgiler;