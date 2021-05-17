Kimler emlak vergisinden muaf? 2021 emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır? Emlak vergisi son gün ne zaman? Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin mart ayında başlayan ilk taksit ödeme dönemi için son günler yaklaştı. 1. taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. Aynı zamanda bazı kişiler bu ödemelerden muaf oluyor. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022'de başlayacak.
EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.
Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek. Bu şekilde 2021'e ait değer bulunacak. Evin bu yılki vergi değeri 261 bin lira olacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar eklenecek. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanacak.
ÖDEME NASIL YAPILIR?
Sabah'ın haberine göre emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilecek. Emlak vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan yapılacak.
Covid-19 salgını sebebiyle banka şubelerine gitmek istemeyen vatandaşlar da bankaların mobil uygulamalarından bu işlemi gerçekleştirebilecek. Muafiyet şartlarını taşımayan tüm vatandaşlar emlak vergisini ödemeye tabi tululurken, verginin ilk ve ikinci taksidini belirlenen süre zarfında ödemeyenler için ise yüzde 1.6 oranında gecikme faizi uygulanacak.