Taşeron ve kamu işçileri için müjdeli haber geldi. 2021 yılına ait 2. ilave tediyelerin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Yüz binlerce işçinin heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile duyuruldu. Şimdi ise gözler yılın ikinci ikramiyelerine çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Bayram müjdesi! 5 gün önce yatıyor...
Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta verilmişti. İkinci taksit ise 11 Mayıs'ta (yarın) yatırılacak.
Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021'de verilecek. Ödeme, kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. Belediye şirketine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye verilmiyor.
Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 2. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 2. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 2. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim. 2021 yılında ise asgari ücret zamlanacağı için hesaplama değişecektir.