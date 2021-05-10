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    700 bin işçiye ikramiye zamanı: En az 1108 TL yarın hesapta

    Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediyelerini (ikramiye) yarın alacak. İlk 6 aya ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı hesaplara yatırılacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, ikinci yarıda da kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor

    700 bin işçiye ikramiye zamanı

    Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediyelerini (ikramiye) yarın alacak. İlk 6 aya ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı hesaplara yatırılacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, ikinci yarıda da kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 4 bin 433 lira alıyor. Bunun da 13 günlük tutarı yani en az bin 108 lirası yarın ödenecek.


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    Haberler Ekonomi 700 bin işçiye ikramiye zamanı: En az 1108 TL yarın hesapta