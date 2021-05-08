Yasa dışı açık tütün satışı arttı

Tütünün ve ürünlerinin sağlığa verdiği zarar dışında, kaçak tütün de vergi kaybına yol açıyor. 2019'da 122 ton kaçak tütün ele geçirilirken; 2020'de yakalamalar 3.5 kat artarak 416 tonun üzerine çıktı. 2016'da vergilendirilemeyen yasa dışı açık tütün satışı yapan tütüncü dükkanı sayısı 6 bin civarındaydı. 2020 sonu itibarıyla bu sayı 20 bine çıkmış durumda. 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe giren düzenleme ile bandrolsüz şekilde tütünü makarona doldurarak satanlar ve nakledenlere hapis cezası verilmesinin yolu açıldı.