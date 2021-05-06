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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 12:40
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    • 06.05.2021 12:40
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    PTT 1100 TL sosyal yardım ödemesi mesajı ne anlama geliyor? 1100 TL yardım parası eve mi gelecek?

    PTT 1100 TL mesajı nedir? 1100 TL yardım parası eve getiriliyor mu? Soruları gündemde merak edilmeye başladı. Ülkemizdeki salgın tüm dünyada olduğu gibi insanları en çok ekonomik anlamda etkisi altına aldı. Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödemeleri başvuruları tam kapanma döneminde e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu kapsamda, PTT'den gelen sosyal yardım ödemesi mesajı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, PTT 1100 TL mesajı ne anlama geliyor? 1100 TL yardım parası eve getiriliyor mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    1100 TL yardım parası eve mi gelecek?

    Ülkemizdeki salgın tüm dünyada olduğu gibi insanları en çok ekonomik anlamda etkisi altına aldı. Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödemeleri başvuruları tam kapanma döneminde e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu kapsamda, PTT'den gelen sosyal yardım ödemesi mesajı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, PTT 1100 TL mesajı ne anlama geliyor? 1100 TL yardım parası eve getiriliyor mu? İşte merak edilenler!

    PTT 1100 TL MESAJI NEDİR?

    Arama motorlarında "1.100 TL tutarındaki tam kapanma sosyal yardımı ödemeniz en yakın zamanda konutunuzda teslim edilecektir." mesajı araştırılıyor. Gelen son bilgilere göre, hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

    1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

    Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

        KAPSAM DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?

        1100 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına geliyor.

        Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

        SYDV'LERE 183 MİLYON LİRA İLAVE KAYNAK AKTARILACAK

        Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

        KİMLER BAŞVURACAK?

        Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

        KİMLER ALAMAYACAK?

        Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.

        PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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        Haberler Ekonomi PTT 1100 TL sosyal yardım ödemesi mesajı ne anlama geliyor? 1100 TL yardım parası eve mi gelecek?