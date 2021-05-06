PTT 1100 TL sosyal yardım ödemesi mesajı ne anlama geliyor? 1100 TL yardım parası eve mi gelecek?

Ülkemizdeki salgın tüm dünyada olduğu gibi insanları en çok ekonomik anlamda etkisi altına aldı. Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödemeleri başvuruları tam kapanma döneminde e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu kapsamda, PTT'den gelen sosyal yardım ödemesi mesajı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, PTT 1100 TL mesajı ne anlama geliyor? 1100 TL yardım parası eve getiriliyor mu? İşte merak edilenler!
PTT 1100 TL MESAJI NEDİR?
Arama motorlarında "1.100 TL tutarındaki tam kapanma sosyal yardımı ödemeniz en yakın zamanda konutunuzda teslim edilecektir." mesajı araştırılıyor. Gelen son bilgilere göre, hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."