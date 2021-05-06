Bu etin kilosu 10 bin lira! Yurt dışından gelen arabasını teklif eden bile var!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında satılan sığır eti, fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kilosu bin 200 dolar (yaklaşık 10 bin TL) olan et için yurt içi ve yurt dışından birçok talep geliyor. Kasap Bedirhan Günbey, etleri 40 ila 60 gün kaya tuzunda bekletip özel baharatlarla marine ettiklerini belirterek, "Etlerimiz bir buçuk dakikada pişip yemeye hazır hale geliyor" dedi. Kasap Mehmet Günbey ise bazı müşterilerin dükkana gelerek etin pahalılığından dolayı espri amaçlı olarak araba takası teklif ettiklerini söyledi.
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, dükkanlarında bulunan etlerin hazırlanışı biçimi ve fiyatları dikkat çekiyor. Birçok et çeşidi bulunan kasap dükkanında en dikkat çekici olan ürün ise kilosu bin 200 dolara satılan ve Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırından elde edilen 'kobe' eti.
Alınan embriyolar sayesinde Türkiye'de de yetiştirilebilen bu sığır, yetiştirilme koşulları ve pahalılığıyla ön plana çıkıyor. Özel karışım yemlerle ve uygun hava koşullarında büyütülen sığırların eti ise yetiştirilme aşamasında olduğu gibi meşakkatli bir işlemden geçiyor.