Bu etin kilosu 10 bin lira! Yurt dışından gelen arabasını teklif eden bile var!



YURT DIŞINDAN ET ALMAYA GELİYORLAR

160 TL'den bin 200 dolara kadar et bulunduğunu söyleyen Bedirhan Günbey, "160 TL'lik etimizden dahi alan insanlar bu eti daha önce hiçbir yerde yemediklerini söylüyor. Mesela ekonomik şartlardan dolayı bin 200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor. Fakat bu etten alan insanlar da çok iyi bir şekilde geri dönüşler yapıyor. Etin fiyatı, bilmeyen insanlara pahalı geliyor. Sosyal medya sayesinde Dubai'den Katar'dan özel olarak gelen müşterilerimiz var. Bilen insanlar da bunun için geliyor. Bilmeyen insanlara etin tadına baktırıyoruz ve bu şekilde etin lezzetini gösteriyoruz" sözlerine yer verdi.