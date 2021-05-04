Sezonluk lüks villa 300 bin TL! Pandemi, villa ve bahçeli evlere olan ilgiyi artırdı

Dört kişilik bir aile için günlük ortalama fiyat bin TL'den başlıyıp 10 bin TL'ye kadar fırladı. Ultra lüks kategorisinde günlük 20 bin TL'ye kadar ulaşan evlere de talep arttı. Özellikle kendine ait plajlı, müstakil villaların müthiş rağbet gördüğü, Temmuz kiraları için rakamın 120 bin TL'yi geçtiği ortaya çıktı.