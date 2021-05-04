Sezonluk lüks villa 300 bin TL! Pandemi, villa ve bahçeli evlere olan ilgiyi artırdı

Turistik ilçe Bodrum, sığınma merkezi olup çıktı. Coronadan kaçanların talebi, doğal olarak satılık ve kiralık konut fiyatlarını da artırdı. PARA Dergisi'nin haberine göre, ilçede villadan müstakil evlere, rezidanslardan sıradan konutlara, yaşanabilecek her tür gayrimenkule yönelik talep adeta patladı.
Evden çalışan beyaz yakalıların ilgisiyle ilçede deniz gören lüks villaların aylık kirası 100 bin TL'ye kadar çıktı. Ev sahipleri ucuz eve geçip kendi evlerini bile 25-30 bin TL'den kiralamaya başladı.
Kış aylarında nüfusu 181 bin olan ilçede 12 ay boyunca ziyaretçileri ağırlayan Yalıkavak, Gümüşlük, Türkbükü, Bitez gibi bölgelerde emlakçılar talebe yetişmek için geceli gündüzlü çalışmaya başladı. Fiyatlar, yüzde 70 arttı.