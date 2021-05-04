Covid-19 hayatımıza köklü değişiklikler getirdi. Alışverişler internete kaydı, firmalar işlerini dijitale taşıdı. e-ticaret rekor üstüne rekor kırdı. Hedefler de büyüdü. 2019'da 1 trilyon 100 milyar dolar olan global e-ticaret bilançosu 2020'de 4 trilyon 330 milyar dolara ulaştı.

Bu rakamın bu yıl 5 trilyon, 2022'de 5.8 trilyon, 2023'te ise 7 trilyon doları aşması bekleniyor.

Türkiye'de ise e-ticaret hacmi rekor kırdığı 2020'de yüzde 66 artış göstererek 135 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi.

e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise 400 milyar lira oldu.

DÜNYA

2020 büyüklüğü 4.3 trilyon $

2021 hedefi 5 trilyon $

2022 hedefi 5.8 trilyon $

2023 hedefi 7 trilyon $

TÜRKİYE

2019 büyüklüğü 135 milyar TL

2020 büyüklüğü 226.2 milyar TL

1 yıllık büyüme Yüzde 66

2021 hedefi 400 milyar TL