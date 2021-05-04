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    Pandemiyle rekor kıran 4.3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı

    Covid-19 hayatımıza köklü değişiklikler getirdi. Alışverişler internete kaydı, firmalar işlerini dijitale taşıdı. rekor üstüne rekor kırdı. Hedefler de büyüdü. 19'da 1 trilyon 100 milyar dolar olan global e-ticaret bilançosu 'de 4 trilyon 330 milyar dolara ulaştı.

    Dişital dönüşüm

    Covid-19 hayatımıza köklü değişiklikler getirdi. Alışverişler internete kaydı, firmalar işlerini dijitale taşıdı. rekor üstüne rekor kırdı. Hedefler de büyüdü. 19'da 1 trilyon 100 milyar dolar olan global e-ticaret bilançosu 'de 4 trilyon 330 milyar dolara ulaştı.

    Bu rakamın bu yıl 5 trilyon, 'de 5.8 trilyon, 2023'te ise 7 trilyon doları aşması bekleniyor.

    'de ise e-ticaret hacmi rekor kırdığı 2020'de yüzde 66 artış göstererek 135 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi.

    e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise 400 milyar lira oldu.

    DÜNYA
    2020 büyüklüğü 4.3 trilyon $
    2021 hedefi 5 trilyon $
    2022 hedefi 5.8 trilyon $
    2023 hedefi 7 trilyon $

    TÜRKİYE
    2019 büyüklüğü 135 milyar TL
    2020 büyüklüğü 226.2 milyar TL
    1 yıllık büyüme Yüzde 66
    2021 hedefi 400 milyar TL

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