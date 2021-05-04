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    • Ekonomi
    • 04.05.2021 14:26
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    • 04.05.2021 14:28
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    Evde bakım ve ? Mayıs ayı engelli maaşı ödemesi ne zaman yatacak?

    Evde bakım ve engelli maaşı alan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı öncesi maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı da tam kapanma sürecinin içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda maaş ödemesinin yapılıp yapılmayacağını merak edenler "vde bakım ve ?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mayıs ayı engelli maaşı ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    Evde bakım ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı?

    Bu ay memur maaşları ve emekli ikramiyeleri hemen bayram öncesinde hesaplarda olacak. Bayrama az bir zaman kala engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki, evde bakım ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? Mayıs ayı engelli maaşı ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    EVDE BAKIM VE ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

    Evde bakım ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte detaylı bilgiler;

    3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?

    Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

    - Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
    - TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
    - Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
    - Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,
    kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

    Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

    Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

        ENGELLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI

        Engelli maaşı alma şartlarına bakacak olursak öncelikli şart olarak Türkiye Vatandaşı olmak gerekiyor. 2022 adlı kanun çerçevesinde alınmış kararların bulunduğu kurul raporu almak gerekiyor. Ayrıca %40 ve üzerinde engel bulunması ve bunun rapor ile kanıtlanmış olması gerekiyor.

        Yetersiz bir maddi gelire sahip olmak gerekiyor. 18 yaşın altında olan engelli vatandaşların babasının ve annesinin gelirlerinin yetersiz düzeyde olması gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşların engelli maaşına başvurması halinde bu başvuru kabul edilmemektedir.

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi Evde bakım ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? Mayıs ayı engelli maaşı ödemesi ne zaman yatacak?