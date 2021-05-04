Bu ay memur maaşları ve emekli ikramiyeleri hemen bayram öncesinde hesaplarda olacak. Bayrama az bir zaman kala engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki, evde bakım ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? Mayıs ayı engelli maaşı ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM VE ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte detaylı bilgiler;