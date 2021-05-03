2021 yılında hangi coin alınmalı? 2021'de en çok kazandıran 7 Altcoin listesi! Bakeryswap, OMI, DOGE, CAKE, DENT...

2021 yılında kripto para yatırımlarını arttırmak ya da piyasaya yeni girmek isteyen birçok kişi ise hangi kripto para birimlerine yatırım yapmanın daha kazançlı olacağını araştırıyor. Bu noktada, kripto paraların birçok yatırım aracı gibi dolara endeksli olmaması, farklı bir yapıya sahip olmalarından kaynaklı yatırımcılar her zaman hangi birimlere yatırım yapacaklarına karar veremiyor. Haberimizde 2021 yılında en çok artış gösteren 7 coini sizlere aktaracağız. Yüksek miktarlarda para kaybetmemek için gelecek vaat eden kripto paraları takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2021 hangi kripto para alınmalı? Gelecek vaat eden ucuz kripto paralar hangileri? İşte 2021 yılında en çok kazandıran 7 coin!
2021 YILINDA EN ÇOK KAZANDIRAN 7 ALTCOİN! HANGİ COİN ALINMALI 2021?
2020 yılının ilk 6 ayında gösterdiği beklenmedik düşüşün ardından yeni bir ralliye başlayan ve o dönemden beri yatırımcısına kazandıran Bitcoin, 2021 yılında da öne çıkan kripto paralar arasında yer alıyor. Piyasanın lideri olarak bilinen Bitcoin, 2021 yılının başından bu zaman kadar performansı ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumsal ilginin de günden günde arttığı Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor.
Bitcoin'în yanı sıra DeFi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.
2021 YILINDA EN ÇOK KAZANDIRAN 7 ALTCOİN!
1. BAKERYSWAP
2. ECOMI (OMI)
3. DOGECOIN (DOGE)
4. PANCAKESWAP (CAKE)
5. DENT (DENT)
6. FANTOM (FTM)
7.POLYGON (MATIC)