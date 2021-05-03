2021 yılında hangi coin alınmalı? 2021'de en çok kazandıran 7 Altcoin listesi! Bakeryswap, OMI, DOGE, CAKE, DENT...

POLYGON (MATIC)

27 Nisan 2021, büyük altcoin'ler acı bir düzeltmenin ardından yeşile döndü. Polygon'un yerel varlığı MATIC ise, orta hacimli altcoin'ler arasında toparlanmanın lideri oldu. MATIC fiyatı 24 saat içinde yüzde 20'den fazla değer kazandı ve 0.62 dolar'ın üzerinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi. Böylece değeri yalnızca 2021'de 31 kat artış yaşadı.

Yakın zamandaki Polygon entegrasyonları yükselişin arkasındaki en büyük etken olmuş gibi görünüyor. Etkileyici bir likidite girişi, MATIC pump'ının arkasındaki en güçlü katalizör olarak değerlendirilebilir. Örneğin, yeni AAVE entegrasyonunun halihazırda kilitli toplam değeri 1 milyar dolar ve gemide 7.200 kullanıcısı var.

Ayrıca, Polygon çeşitli işbirlikleriyle de gündeme geldi. Proje DIGITALAX ile yapılan ortaklık nedeniyle dijital moda pazarlarına girdi. Söz konusu ortaklık birkaç gün önce duyuruldu.