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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 11:53
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    • 03.05.2021 11:54
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    2021 yılında hangi coin alınmalı? 2021'de en çok kazandıran 7 Altcoin listesi! Bakeryswap, OMI, DOGE, CAKE, DENT...

    2021 yılında en çok kazandıran coinler hangileri? Sorusu gündemde yer alıyor. Kripto para piyasasına olan ilgi son dönemde oldukça artmaya başladı. Dijital paralarda yaşanan yükselişler, kazançlar nedeniyle vatandaşlar yatırım için kripto paralara yöneliyor. Bu noktada, kripto paraların birçok yatırım aracı gibi dolara endeksli olmaması, farklı bir yapıya sahip olmalarından kaynaklı yatırımcılar her zaman hangi birimlere yatırım yapacaklarına karar veremiyor. Haberimizde 2021 yılında en çok artış gösteren 7 coini sizlere aktaracağız. Yüksek miktarlarda para kaybetmemek için gelecek vaat eden kripto paraları takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2021 hangi kripto para alınmalı? Gelecek vaat eden ucuz kripto paralar hangileri? İşte 2021 yılında en çok kazandıran 7 coin!

    takvim.com.tr
    2021 yılında hangi coin alınmalı? 2021'de en çok kazandıran 7 Altcoin listesi! Bakeryswap, OMI, DOGE, CAKE, DENT...

    2021 yılında kripto para yatırımlarını arttırmak ya da piyasaya yeni girmek isteyen birçok kişi ise hangi kripto para birimlerine yatırım yapmanın daha kazançlı olacağını araştırıyor. Bu noktada, kripto paraların birçok yatırım aracı gibi dolara endeksli olmaması, farklı bir yapıya sahip olmalarından kaynaklı yatırımcılar her zaman hangi birimlere yatırım yapacaklarına karar veremiyor. Haberimizde 2021 yılında en çok artış gösteren 7 coini sizlere aktaracağız. Yüksek miktarlarda para kaybetmemek için gelecek vaat eden kripto paraları takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2021 hangi kripto para alınmalı? Gelecek vaat eden ucuz kripto paralar hangileri? İşte 2021 yılında en çok kazandıran 7 coin!

    2021 YILINDA EN ÇOK KAZANDIRAN 7 ALTCOİN! HANGİ COİN ALINMALI 2021?

    2020 yılının ilk 6 ayında gösterdiği beklenmedik düşüşün ardından yeni bir ralliye başlayan ve o dönemden beri yatırımcısına kazandıran Bitcoin, 2021 yılında da öne çıkan kripto paralar arasında yer alıyor. Piyasanın lideri olarak bilinen Bitcoin, 2021 yılının başından bu zaman kadar performansı ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumsal ilginin de günden günde arttığı Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

    Bitcoin'în yanı sıra DeFi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.

    2021 YILINDA EN ÇOK KAZANDIRAN 7 ALTCOİN!

    1. BAKERYSWAP

    2. ECOMI (OMI)

    3. DOGECOIN (DOGE)

    4. PANCAKESWAP (CAKE)

    5. DENT (DENT)

    6. FANTOM (FTM)

    7.POLYGON (MATIC)

        BAKERYSWAP COİN

        BakerySwap, Binance Smart Chain üzerinde merkezi olmayan bir otomatik pazar oluşturma (AMM) protokolüdür. BAKE tokenı, platformun yerel BEP-20 yönetişim tokenıdır. Kullanıcılar, BakerySwap'te likidite sağlayarak BAKE tokenları kazanabilirler. BAKE sahipleri, token'larını yönetişim oylaması ve işlem ücreti temettüleri almak için kullanabilirler.

        BAKE ödülleri, başlangıçta BUSD, ETH, BTC, DOT, LINK ve BAKE ve BNB gibi farklı oranlarda çeşitli likidite havuzlarına sunulur.

        ECOMI (OMI COİN)

        ECOMI, Distributed Ledger Technology kullanarak birinci sınıf lisanslı dijital koleksiyonları satın almak, korumak ve toplamak için dünyanın en iyi platformunu yarattığını iddia ediyor.

        DOGECOIN (DOGE)

        Beklentilerin tavan yaptığı Musk tarafından açıkça desteklenen Dogecoin sıçraması devam ediyor. 2 Mayıs Pazar günü yükselişini sürdüren Doge önü tutulamıyor. Haftanın son günü 2 Mayıs Pazar günü, Cumartesi gününden gelen yükseliş trendini kırmadan devam eden Dogecoin sıçrayışını sürdürüyor. 0,3890995 USDT seviyesini gören Dogecoin, 0,386980 USDT seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Gün boyunca yatırımcısına yüzde 7-10 arasında bir getiri sağladı.

            PANCAKE SWAP COIN (CAKE)

            Cake coin, Pancakeswap bünyesinde oluşturulmuş tokenlerden biri. Stakin, farming ve aynı zamanda governance gibi işlemlerde tercih edebileceğiniz güvenilir bir token ve arkasındaki borsa desteği sayesinde tercih edilebilecek bir tokene dönüşüyor. Pancakeswap, bu yıla iyi bir başlangıç yaptı ve yükseliş eğiliminin devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor.

            DENT COIN (DENT)

            DENT coin, dünyadaki mobil veri endüstrisini alt üst etmeyi vaat eden yeni bir kripto para birimidir. DENT coin, DENT Wireless Limited şirketine bağlıdır. Şirketin amacı, herhangi birinin Ethereum blockchain'i aracılığıyla veri satın almasına, bağış yapmasına ve satmasına izin vererek mobil verileri özgürleştirmektir. DENT coin bu pazarın merkezinde yer almaktadır ve veri piyasaları için kapsamlı bir yerel para birimidir.

            FANTOM (FTM)

            FTM, kendi geliştirdiği konsensüs algoritmasını kullanan, geliştiricilere merkeziyetsiz finans (DeFi) hizmetleri sunan yönlendirilmiş döngüsel olmayan diyagram (DAG) akıllı sözleşme platformudur.

            Yerel tokeni FTM ile birlikte Fantom, akıllı sözleşme platformlarıyla ilgili sorunları çözmeyi hedefliyor. Özellikle geliştiricilerinin iki saniyenin altına düşürdüklerini söylediği işlem hızıyla da avantaj sağlar. Fantom ürününün geliştirilmesinden sorumlu olan The Fantom Foundation, 2018'de kuruldu. Fantom mainnet'i olan OPERA ise Aralık 2019'da faaliyete geçti.

                POLYGON (MATIC)

                27 Nisan 2021, büyük altcoin'ler acı bir düzeltmenin ardından yeşile döndü. Polygon'un yerel varlığı MATIC ise, orta hacimli altcoin'ler arasında toparlanmanın lideri oldu. MATIC fiyatı 24 saat içinde yüzde 20'den fazla değer kazandı ve 0.62 dolar'ın üzerinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi. Böylece değeri yalnızca 2021'de 31 kat artış yaşadı.

                Yakın zamandaki Polygon entegrasyonları yükselişin arkasındaki en büyük etken olmuş gibi görünüyor. Etkileyici bir likidite girişi, MATIC pump'ının arkasındaki en güçlü katalizör olarak değerlendirilebilir. Örneğin, yeni AAVE entegrasyonunun halihazırda kilitli toplam değeri 1 milyar dolar ve gemide 7.200 kullanıcısı var.

                Ayrıca, Polygon çeşitli işbirlikleriyle de gündeme geldi. Proje DIGITALAX ile yapılan ortaklık nedeniyle dijital moda pazarlarına girdi. Söz konusu ortaklık birkaç gün önce duyuruldu.
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                Haberler Ekonomi 2021 yılında hangi coin alınmalı? 2021'de en çok kazandıran 7 Altcoin listesi! Bakeryswap, OMI, DOGE, CAKE, DENT...