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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:44
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    • 03.05.2021 08:44
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    : nda kaç TL ödeme verilecek? ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek? İkramiye ödeme zam tutarı belli oldu!

    bayram ikramiye ödemeleri için her şey netlik kazanmaya başladı. Ödemelere ne kadar zam geleceği ve hangi tarih içerisinde yapılacak olduğu geçtiğimiz günler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Bu yıl içerisinde TÜED tarafından yapılan talepler ardından için bir zam haberinin yolda olduğu dile getirilmişti. Bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerini kimlerin ne kadar alacak olduğu belli oldu. ikramiye ödemeleri için son durum güncellemeleri netlik kazandı.Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen müjdelerine bakılacak olduğu zaman bu yıl her dini bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerinin 1100 TL olacağının duyurusu yapıldı.

    takvim.com.tr
    Son dakika açıklama! Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Emekli bayram ikramiye ödemeleri için her şey netlik kazanmaya başladı. Ödemelere ne kadar zam geleceği ve hangi tarih içerisinde yapılacak olduğu geçtiğimiz günler içerisinde Başkan Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. 2018 yılından bu yana kadar ödenen emekli ikramiye ödemeleri bu yıl ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konular arasında yer almaya başladı.

    Bayram ikramiyelerine gelen zam…

    2021 yılında her dini bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerine ne kadar zam geldiği ile ilgili açıklamalar netlik kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaya göre; "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadeleri dikkatleri çekti.

    İkramiye ödemeleri ne zaman verilecek?

    Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek sorusu en merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Ramazan bayramına sayılı gün kala vatandaşlar gelen zamlı oran ile beraber ikramiye ödemeleri ne zaman alınacak sorusu için durumları araştırıyor. Bu konuda her şey netlik kazandı fakat net gün bildirilmedi. Geçtiğimiz yıllar ile bir kıyaslama yapılacak olduğu zaman mayıs ayının ilk haftası içerisinde ödemelerin verilmesi bekleniyor.

        Emeklilerden Başkan Erdoğan'a Bayram İkramiyesi Teşekkürü

        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını söyledi.

        TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Emekli İkramiyelerinden Kimler Yararlanabilecek?

        Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. Buna göre;

        SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

        Şehit yakınları ve gaziler

        Ölüm aylığı alanlar

        Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

        Geçici köy korucuları

        Şeref aylığı alanlar

        Şampiyon sporcular,

        Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

        Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

        Kurban Bayramında Emekliler İkramiye Alacak Mı?

        Geçtiğimiz sene olduğu gibi emekliler bu senede iki kere bayram ikramiyesi alacak. Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
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        İçişleri merak edilen soruyu yanıtladı
        Haberler Ekonomi Son dakika: Ramazan bayramında kaç TL ödeme verilecek? Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek? İkramiye ödeme zam tutarı belli oldu!