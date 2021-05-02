Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Emekli bayram ikramiye ödemeleri için her şey netlik kazanmaya başladı. Ödemelere ne kadar zam geleceği ve hangi tarih içerisinde yapılacak olduğu geçtiğimiz günler içerisinde Başkan Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. 2018 yılından bu yana kadar ödenen emekli ikramiye ödemeleri bu yıl ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konular arasında yer almaya başladı.