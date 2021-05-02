Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Emekli bayram ikramiye ödemeleri için her şey netlik kazanmaya başladı. Ödemelere ne kadar zam geleceği ve hangi tarih içerisinde yapılacak olduğu geçtiğimiz günler içerisinde Başkan Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. 2018 yılından bu yana kadar ödenen emekli ikramiye ödemeleri bu yıl ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konular arasında yer almaya başladı.
Bayram ikramiyelerine gelen zam…
2021 yılında her dini bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerine ne kadar zam geldiği ile ilgili açıklamalar netlik kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaya göre; "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadeleri dikkatleri çekti.
İkramiye ödemeleri ne zaman verilecek?
Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek sorusu en merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Ramazan bayramına sayılı gün kala vatandaşlar gelen zamlı oran ile beraber ikramiye ödemeleri ne zaman alınacak sorusu için durumları araştırıyor. Bu konuda her şey netlik kazandı fakat net gün bildirilmedi. Geçtiğimiz yıllar ile bir kıyaslama yapılacak olduğu zaman mayıs ayının ilk haftası içerisinde ödemelerin verilmesi bekleniyor.