Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ramazan fırsatçısı sebzede hortladı: Nisan'da üretici ve market fiyatları arasındaki fark uçtu

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı , nisan ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın ve maydonozda 3,7, da 3,5, ıspanakta 3,4, patates ve sütte 3,3 kat olduğunu bildirdi. Bayraktar, nisanda markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile soğan, yüzde 18,79 ile , yüzde 17,8 ile , yüzde 17,43 ile nohut takip etti." dedi.

    Ramazan fırsatçısı sebzede hortladı

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yeşil soğan ve maydonozda 3,7, kuru soğanda 3,5, ıspanakta 3,4, patates ve sütte 3,3 kat olduğunu bildirdi.

    Bayraktar, nisanda markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut takip etti." dedi.

    AY ORTASI ZAMMI


        Bayraktar, Ramazan ayı ortasını kapsayan 6-26 Nisan dönemindeki fiyat değişimleri hakkında da bilgi vererek, markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 1, üreticide 12 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aşı olmayana kısıtlama yolda
        Haberler Ekonomi Ramazan fırsatçısı sebzede hortladı: Nisan'da üretici ve market fiyatları arasındaki fark uçtu