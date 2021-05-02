Ramazan fırsatçısı sebzede hortladı: Nisan'da üretici ve market fiyatları arasındaki fark uçtu

Bayraktar, nisanda markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut takip etti." dedi.