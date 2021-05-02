3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle altın fiyatlarını sık sık araştırıyor. Altın fiyatları küresel piyasalarda, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görmüştü. Cuma günü iç piyasada ise gram altın 472 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,105 liraya yükselmişti. Peki, 3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?