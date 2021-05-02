3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle altın fiyatlarını sık sık araştırıyor. Altın fiyatları küresel piyasalarda, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görmüştü. Cuma günü iç piyasada ise gram altın 472 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,105 liraya yükselmişti. Peki, 3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 469 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 467 bin 500 lirayı, en yüksek ise 470 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 469 bin 800 liradan tamamladı.