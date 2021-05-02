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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 06:30
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    • 03.05.2021 06:33
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    3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

    Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle altın fiyatlarını sık sık araştırıyor. Altın fiyatları küresel piyasalarda, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görmüştü. Cuma günü iç piyasada ise gram altın 472 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,105 liraya yükselmişti. Peki, 3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 469 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 467 bin 500 lirayı, en yüksek ise 470 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 469 bin 800 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 964 bin 672,02 lira, işlem miktarı ise 625,88 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 296 milyon 848 bin 387,85 oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI - PETROL DÜŞTÜ, PALADYUMDA YENİ REKOR

        Petrol fiyatları, Çin'den gelen veriler ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep kaygılarının etkisiyle yüzde 1.0'den çok düştü.

        Cuma günü erken saatlerde açıklanan verilere göre, Çin'de fabrika aktivitelerinde büyüme hızının beklenenden fazla düşmesi ve birçok ülkede yeni kapanma önlemleri, petrol fiyatları üzerindeki talep baskısını artırdı.

        Paladyumun fiyatı, piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla, hızla tırmanarak tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aştı. Paladyum fiyatı 3,011.62 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra 2,986.34 dolara döndü.

        Paladyumdaki tırmanış, elektrikli araç üreticisi Tesla ve dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford'un, chip darlığına karşın, gelirlerinde güçlü artışlar açıklamalarının desteğiyle hız kazandı.

        Altın fiyatları da, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görüyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 2.07 düşüşle 66.61 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 2.01 düşüşle 63.48 dolar,

            - altın yüzde 0.11 düşüşle 1,770.13 dolar,

            - gümüş yüzde 0.13 artışla 26.14 dolar,

            - bakır yüzde 0.05 artışla 9.861.00 dolar,

            - platin yüzde 1.02 artışla 1,215.29 dolar,

            - paladyum yüzde 1.11 artışla 2,991.17 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi 3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?