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    • Ekonomi
    • 01.05.2021 11:14
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    • 01.05.2021 11:14
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    Türkiye'de 2021 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 218 yabancı ortaklı şirket kuruldu

    Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini devam ettirmesine rağmen toplam sermayesi 2,2 milyar liraya yaklaşan 3 bin 218 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleşti. Geçen yıl ise aynı dönemde 1,1 milyar lira sermayeye sahip 3 bin 160 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu.

    AA
    İlk çeyrekte kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı 58 arttı

    istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, ocak-mart döneminde kurulan şirketlerin 333'ü anonim, 2 bin 885'i limited şirket olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 88,14'ü buldu.

    ZİRVEDE İRAN VAR
    Bu şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 200'ünün İran, 124'ünün Suriye, 84'ünün Ürdün, 73'ünün Libya, Almanya ve Pakistan, 72'sinin Lübnan ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri, 70 şirketle Azerbaycan, 67 şirketle Mısır, 65 şirketle Irak, 51 şirketle ABD, 42 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve 41 şirketle Suudi Arabistan ortaklı olanlar izledi.

    EN FAZLA SERMAYE KATAR'DAN
    ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 3 aylık dönemde 816,6 milyon lirayı geçti. ortaklı şirketlerin sermayesi 231,9 milyon lira, İran ortaklı şirketlerin sermayesi 61,7 milyon lira, Ürdün ortaklıların sermayesi 60 milyon lira, Suriye ortaklıların sermayesi 58,7 milyon lira, Suudi Arabistan ortaklıların sermayesi 52,1 milyon lira, Almanya ortaklıların sermayesi 40,3 milyon lira ve Irak ortaklıların sermayesi 31,9 milyon lira olarak hesaplandı.

    YABANCI ŞİRKET KURULUŞUNDA GÖZDE İL İSTANBUL
    İstanbul, 2 bin 31 şirketle söz konusu dönemde en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller arasında ilk sırada yer aldı. 158, Ankara 145, Mersin 118, Gaziantep 116 ve 105 şirketle İstanbul'u takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 1,8 milyar liraya yaklaştı.

    İstanbul'u sermaye büyüklüğü bakımından 107 milyon lirayla Mersin, 79 milyon lirayla Gaziantep, 52 milyon lirayla Ankara, 46,7 milyon lirayla Bursa, 41,3 milyon lirayla Antalya izledi.

    , , , , , , , , , ve Zonguldak'ta yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

    Geçen yılın ilk üç ayında ise 1,1 milyar lira sermayeye sahip 3 bin 160 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu.

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