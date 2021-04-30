Güvence bedeli pul olmayacak (Ekonomi haberleri)

BAĞIMLILIKLA SAVAŞA DEVAM

81 ilde tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılıkları ile mücadele eden Yeşilay, Gençlik Projeleri Destek Programı'na seçildi. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şubelerinin mücadelede çok önemli olduğunu belirtti.