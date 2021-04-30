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    Güvence bedeli pul olmayacak (Ekonomi haberleri)

    , milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren elektrik, su, doğalgaz, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedellerinin değerini koruyacak şekilde iadesini sağlamak için çalışma başlattı. Bedeller birim miktar üzerinden hesaplanacak.

    Güvence bedeli pul olmayacak

    Ticaret Bakanlığı, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren elektrik, su, doğalgaz, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedellerinin değerini koruyacak şekilde iadesini sağlamak için çalışma başlattı. Bedeller birim miktar üzerinden hesaplanacak.

    TÜRK YÖNETİCİ İHRAÇ EDİYOR
    Vodafone Türkiye    , yetenekli işgücünü yurt dışına ihraç etmeye devam ediyor. 2013'te Vodafone ailesine katılan Nedim Baytorun, Romanya'ya yönetici atandı. Vodafone Türkiye'ye 2011'de katılan Doğu Kır ise Arnavutluk'a yönetici oldu.

    BAĞIMLILIKLA SAVAŞA DEVAM
    81 ilde tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılıkları ile mücadele eden Yeşilay, Gençlik Projeleri Destek Programı'na seçildi. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şubelerinin mücadelede çok önemli olduğunu belirtti.
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    Haberler Ekonomi Güvence bedeli pul olmayacak (Ekonomi haberleri)