Bin lira yardım olanağı! 3. faz için başvuru henüz bitmiş değil! ASHB bin lira yardım başvuru şartları henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs süreciyle birlikte ekonomik anlamda pek çok tedbir için adımlar atıldı. Çoğu destek için başvurular ise devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.