Bankalarda hesabı olan herkesi sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor! 1000 TL’ye kadar ödeme…

Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sınırlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Yeni dönem içerisinde ödemeler başladı. Milyonlarca herkesi sevindiren gelişmeler gelmeye başladı. Dev bankalar içerisinde hesabı olan vatandaşlar için duyurular gelmeye başladı. Banka tarafından gelen açıklamaya bakılacak olduğu zaman her zaman müşteriler için her nerede oldukları fark etmeden kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet verebilme hedefleri ile faaliyetlerine devam eden bankalardan açıklama geldi. İNG Türkiye müşteri için gün ve saat sınırlamaları yer almadan para transferi kolaylıkları sunacak olduğunu bankacılığa daha az zaman ve hayata daha çok zaman ayırma sloganı ile geçiş yapıldı.
Yeni ödeme sistemi FAST…
Yeni ödeme sistemi FASTile beraber İNG müşterileri tek sefer içerisinde 1000 TL değerinde olan ödemeleri anlık olarak yapabilecekler. Bunun için artık gün ya da saat sınırlaması yer almayacak. İlla İBAN numarası olma zorunlulukları da kalmayacak. Vatandaşların İBAN adresleri yerine kimlik, telefon ya da pasaport numaraları yeterli olacak.
TC kimlik numarası, vergi numarası, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası ya da cep telefonu numaraları ile beraber İNG mobil bankacılık üzerinden yapan vatandaşlar para transfer işlemlerini yedi gün yirmi dört saat boyunca hız kesmeden yerine getirebilecekler.