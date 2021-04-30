Bankalarda hesabı olan herkesi sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor! 1000 TL’ye kadar ödeme…

Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sınırlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Yeni dönem içerisinde ödemeler başladı. Milyonlarca herkesi sevindiren gelişmeler gelmeye başladı. Dev bankalar içerisinde hesabı olan vatandaşlar için duyurular gelmeye başladı. Banka tarafından gelen açıklamaya bakılacak olduğu zaman her zaman müşteriler için her nerede oldukları fark etmeden kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet verebilme hedefleri ile faaliyetlerine devam eden bankalardan açıklama geldi. İNG Türkiye müşteri için gün ve saat sınırlamaları yer almadan para transferi kolaylıkları sunacak olduğunu bankacılığa daha az zaman ve hayata daha çok zaman ayırma sloganı ile geçiş yapıldı.