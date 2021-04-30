Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.04.2021 13:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 13:37
    ABONE OL

    Bankalarda hesabı olan herkesi sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor! 1000 TL’ye kadar ödeme…

    Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yeni yarıyıl içerisinde ödemeler başladı. Milyonlarca herkesi coşturan gelişmeler gelmeye başladı. yaşanan bu zorlu günler içerisinde vatandaşlar için beklenen adımları atmaya başladı ve tüm sınırları kaldırdı. Yeni ödeme sistemi olarak yer alan fonların anlık ve sürekli transfer işlemi olarak bilinen ile beraber müşteriler için gün ve saat sınırlamaları yer almadan 7 gün 24 saat boyunca ödeme fırsatları başladı.

    takvim.com.tr
    Bankalarda hesabı olan herkesi sevindiren açıklama! 1000 TL’ye kadar ödeme…

    Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sınırlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Yeni dönem içerisinde ödemeler başladı. Milyonlarca herkesi sevindiren gelişmeler gelmeye başladı. Dev bankalar içerisinde hesabı olan vatandaşlar için duyurular gelmeye başladı. Banka tarafından gelen açıklamaya bakılacak olduğu zaman her zaman müşteriler için her nerede oldukları fark etmeden kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet verebilme hedefleri ile faaliyetlerine devam eden bankalardan açıklama geldi. İNG Türkiye müşteri için gün ve saat sınırlamaları yer almadan para transferi kolaylıkları sunacak olduğunu bankacılığa daha az zaman ve hayata daha çok zaman ayırma sloganı ile geçiş yapıldı.

    Yeni ödeme sistemi FAST…

    Yeni ödeme sistemi FASTile beraber İNG müşterileri tek sefer içerisinde 1000 TL değerinde olan ödemeleri anlık olarak yapabilecekler. Bunun için artık gün ya da saat sınırlaması yer almayacak. İlla İBAN numarası olma zorunlulukları da kalmayacak. Vatandaşların İBAN adresleri yerine kimlik, telefon ya da pasaport numaraları yeterli olacak.

    TC kimlik numarası, vergi numarası, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası ya da cep telefonu numaraları ile beraber İNG mobil bankacılık üzerinden yapan vatandaşlar para transfer işlemlerini yedi gün yirmi dört saat boyunca hız kesmeden yerine getirebilecekler.

        FAST nedir? Bankalar arası para transferinde (EFT)

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

        TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı.

        Kolay adresleme sistemi

        Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        • Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını; yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır.

        • Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak; dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor
        Haberler Ekonomi Bankalarda hesabı olan herkesi sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor! 1000 TL’ye kadar ödeme…