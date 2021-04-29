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    Hasarsızlık indirimi bir yıl güvende

    CEO'su , 'Hasarsızlık indiriminiz 1 yıl güvende' mottosuyla başlattıkları kasko sigortası kampanyası ile bir ilke imza attıklarını belirtti.

    Hasarsızlık indirimi bir yıl güvende
    CEO'su Nihat Kırmızı, 'Hasarsızlık indiriminiz 1 yıl güvende' mottosuyla başlattıkları kasko sigortası kampanyası ile bir ilke imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kasko sigortası ürününde hasarsız geçirilen her poliçe dönemi yenilemesinde sağlanan hasarsızlık indirimini 1 yıla kadar koruyoruz. Mart-Haziran tarihleri arasında geçerli kampanya boyunca Doğa Sigorta olarak, kasko sigortasında hasarsızlık indirimi hak ettiği halde pandemi sebebiyle vadesinde yenilemesi yapılamayan otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçların poliçe boşluğu 6 aya kadar olması durumunda bir üst basamak, 6-9 ay arasındaysa mevcut basamağı koruyarak, 9-12 ay arasında ise mevcut basamağından iki basamak düşürerek sigortalılarının hasarsızlık indirimini koruyacağımızı taahhüt ediyoruz."
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