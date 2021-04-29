Hasarsızlık indirimi bir yıl güvende

'Hasarsızlıkindiriminiz 1 yıl güvende'mottosuyla başlattıklarıkasko sigortası kampanyasıile bir ilke imza attıklarınıbelirterek, şöyle konuştu:"Kasko sigortası ürünündehasarsız geçirilen her poliçedönemi yenilemesindesağlanan hasarsızlıkindirimini 1 yıla kadarkoruyoruz. Mart-Hazirantarihleri arasında geçerlikampanya boyunca DoğaSigorta olarak, kaskosigortasında hasarsızlıkindirimi hak ettiği haldepandemi sebebiyle vadesindeyenilemesi yapılamayanotomobil ve kamyonetkullanım tarzındaki araçlarınpoliçe boşluğu 6 aya kadarolması durumunda bir üstbasamak, 6-9 ay arasındaysamevcut basamağı koruyarak,9-12 ay arasında ise mevcutbasamağından iki basamakdüşürerek sigortalılarınınhasarsızlık indiriminikoruyacağımızı taahhütediyoruz."