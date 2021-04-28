İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç Kredisi, tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sunulan, herhangi bir üst limiti olmamakla beraber genelde 1.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki tutarlarda verilen kredilerdir. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden herhangi bir teminat talep etmez. Birçok banka için sadece nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi başvurusu için yeterlidir. Hatta bazı bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.