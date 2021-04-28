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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 15:27
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    • 28.04.2021 15:27
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    : Kredi faizleri el yakıyor! , ve ihtiyaç, taşıt ve kredisi faiz...

    : ın ilk başladığı yarıyıllarda ilk başta devlet ları sonrasında da özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitmişti. Bu anlamda pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar kredi paketlerine olan talebi arttırdı. , ve başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-- faiz oranları merak konusu oldu. Açıklanan son sayılar banka kredi faizlerinin yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Peki, en uygun kredi faiz oranı veren banka hangisi, en düşük faizi hangi bankada, kredi faiz oranları ne zaman düşer, kredi faizleri yükselecek mi, kredi çekmek isteyenler ne yapmalı, kredi çekmek için uygun zaman mı, bu ay ki faiz oranları ne olur?

    takvim.com.tr
    Son dakika kredi haberi: Kredi faizleri el yakıyor! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank...

    Son dakika kredi haberi: Ziraat, Vakıf ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları güncellemesi! Banka kredisi kullanmayı düşünen vatandaşları çok yakından ilgilendiriyor. Kredi faiz oranları belli oldu. Bankalar uyguladıkları faiz oranlarını açıkladılar. Pandemi sürecinde özellikle nakit ihtiyacı olanların ilk tercihi bankaların ihtiyaç kredileri oluyor. Bu süreçte kredi kullanmayı düşünenler kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

    Kredi faizlerindeki değişiklikler sürüyor. Bankaların kredi faiz oranlarını her an değiştirebiliyor. Kredi kullanacak vatandaşlar ise kredi kullanımı için en uygun dönemin ne zaman olduğunu araştırıyor. Tüm bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bankaların 2021 yılı Nisan ayında ihtiyaç, konut, taşıt kredilerine hangi oranlarda faiz uyguladığını öğrenmek isteyenler bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Sorusunun yanıtını merak ediyor.

    KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?

    Bankalar uzun süredir yüksek faizler uyguluyor. Faizlerin belirli bir seviyeye ulaşmasının ardında düşüş eğilimi görülüyor. 'Kredi kullanacak kişiler kredi faizi düşecek mi?' sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Ne yazık ki bu sorunun net bir yanıtı bulunmuyor. Kredi faizlerinde bir düşüş görüleceğine dair her hangi bir bilgi bulunmadığı gibi uzmanların da öngörüsü söz konusu değil.

        ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,58

        Taşıt kredisi: %1,54

        Konut kredisi: %1,37

        HALKBANK FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.54

        Taşıt kredisi: 1.54

        Konut kredisi: 1.38

        VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,51

        Taşıt kredisi: %1,50

        Konut kredisi: %1,32

        GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

        Taşıt kredisi: %1,80

        Konut kredisi: %1,50-1,79

        ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

        Taşıt kredisi: %1,79

        Konut kredisi: %1,49-1,69

        AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

        Taşıt kredisi: %1,56-1,66

        Konut kredisi: %1,41

            İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: %1,65

            Taşıt kredisi: %1,55-1,60

            Konut kredisi: %1,45

            YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

            Taşıt kredisi: %1,65

            Konut kredisi: %1,50

            İhtiyaç Kredisi Nedir?

            İhtiyaç Kredisi, tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sunulan, herhangi bir üst limiti olmamakla beraber genelde 1.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki tutarlarda verilen kredilerdir. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden herhangi bir teminat talep etmez. Birçok banka için sadece nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi başvurusu için yeterlidir. Hatta bazı bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.

            Taşıt Kredisi Nedir?

            Taşıt kredisi, müşterilerin taşıt alımlarını finanse etmek için kullanabilecekleri bir kredi çeşididir. Taşıt kredilerinde vade müşterinin ödeme gücüne göre 60 aya kadar belirlenebilir. Taşıt kredisi kullanılırken bankalar satın alınacak taşıtı teminat kabul ederler ve taşıt üzerine rehin koyarlar. Kredi borcu tamamen ödenene kadar banka taşıt üzerindeki rehini kaldırmaz ve rehin süresi boyunca taşıt başka birisine satılamaz, devredilemez.

                Konut Kredisi Nedir?

                Konut kredisi, müşterilerin konut ihtiyaçlarını finanse etmek üzere bankalar tarafından sunulan bir kredi ürünüdür. Konut kredilerinde genelde kabul edilen maksimum vade 120 ay olmakla beraber bazı bankalar 240 ay gibi daha uzun vadelerde de kredi sunabilmektedir. Fakat 120 aydan daha uzun vadeli kredilerin faiz oranları genelde daha yüksektir. Konut kredisi ile satın alınan konutlar üzerine bankalar ipotek uygulamaktadır. Kredi borcu tamamen ödendikten sonra banka konut üzerindeki ipoteği fek edecektir.
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                Haberler Ekonomi Son dakika kredi haberi: Kredi faizleri el yakıyor! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz...