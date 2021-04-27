Pandemide evlere taşınan spor ekipmanları kazanç kapısı oldu

Coronavirüs pandemisiyle birlikte evde egzersiz yapanlar arttı. Buna bağlı olarak spor ekipmanlarının satışları da büyüdü. Ekipmanların az yer kaplamasını, evin tasarımına uyum sağlamasını isteyenler için de düğmeye basıldı. Şıklığıyla iddialı tasarıma sahip spor ekipmanları ortaya çıktı.

AYNA SANMA

Form Life'ın stüdyo asansörü ayna olarak görünüyor, evinizi bir spor salonuna dönüştürüyor. İsviçreli endüstriyel tasarımcı Yves Behar'ın imzasını taşıyan ekipman; bir dokunmatik ekran, 4K ekran, ses kontrolü ve yogadan boksa kadar her konuda talimat verecek bir dizi sanal eğitmen içeriyor. Fiyatı 4 bin 495 dolardan (37 bin lira) başlıyor, ayrıca aylık 39 dolar üyelik ücreti alınıyor.

KRİSTAL BİSİKLET

İtalyan Ciclotte, Teckell ile birlikte çalışarak kristalden yapılmış egzersiz bisikletini hayata geçirdi. Evinizin salonunda bile tutabileceğiniz bisiklet 14 bin 890 dolardan (123 bin lira) başlıyor.