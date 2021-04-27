Kripto para piyasalarındaki toplam hacim yeniden 2.0 trilyon doların üzerine yükselirken, hacmin yüzde 49.8'ini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Böylece, Bitcoin'in toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi.
ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin 54,000 doları da aştıktan sonra, 53,000 doların üzerinde tutundu.
CoinDesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan JPMorgan Chase'in kuracağı bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı olarak, kurumsal bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.
JPMorgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmeti alacak müşteriler, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak.
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.
CNBC'nin Mart ayında yayınladığı bankanın iç haberleşme notuna dayandırılan haberine göre, Morgan Stanley, servet yönetimi birimi aracılığıyla, gelişmekte olan bir yatırım yapılabilir varlıkların arasında kripto para birimlerinin de olabileceğini gösteren bir not yayınladı.
Nota göre, Morgan Stanley'in, şirketin elinde bulunan varlıklarında en az 2 milyon dolarlık varlığa sahip "agresif risk toleransı" olan kişiler için hizmet sunmayı düşündüğünü belirten bir dahili nota atıfta bulunuldu. Buna göre, söz konusu iki fonu içeren hizmet Galaxy Digital, üçüncüsü FS Investments ve NYDIG üzerinden verilecek.