Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin ise son 24 saatte yüzde 0.23 düşüşle 528.33 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 8.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 80.86 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 10 milyar dolar artışla 2.04 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon dolar sınırın üzerine çıktı. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.