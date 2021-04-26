İmar barışından 25.6 milyar TL (Ekonomi haberleri)

Hükümet, imar barışı ile mülkiyet, imar, ruhsat sorunu yaşayan 10 milyonun üzerinde vatandaşın yüzünü güldürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışından 7 milyon 238 bin bağımsız birimin yararlandığını, toplanan paranın da 25 milyar 592 milyon lira olduğunu açıkladı.
PATENT BAŞVURUSU YÜZDE 50 ARTTI
Patent Hareketi Derneği Başkanı Ali Çavuşoğlu, 2016'da patent sayısının 6 bin 153 iken, bu rakamın 2020'de 7 bin 803'e çıktığını belirterek, "Bu yılın ilk 2 ayında ise salgının son hızla devam etmesine karşın patent başvuruları yüzde 50 ve faydalı model başvuruları yüzde 111 civarında artmıştır" dedi.
ŞOFÖR ESNAFI İÇİN 2 TALEP
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Covid- 19 salgını sürecinde çalışamayan şoför esnafının araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti talep etti.