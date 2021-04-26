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    İmar barışından 25.6 milyar TL (Ekonomi haberleri)

    Hükümet, imar barışı ile mülkiyet, imar, ruhsat sorunu yaşayan 10 milyonun üzerinde vatandaşın yüzünü güldürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanı , imar barışından 7 milyon 238 bin bağımsız birimin yararlandığını, toplanan paranın da 25 milyar 592 milyon lira olduğunu açıkladı.

    İmar barışından 25.6 milyar TL Ekonomi haberleri

    Hükümet, imar barışı ile mülkiyet, imar, ruhsat sorunu yaşayan 10 milyonun üzerinde vatandaşın yüzünü güldürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışından 7 milyon 238 bin bağımsız birimin yararlandığını, toplanan paranın da 25 milyar 592 milyon lira olduğunu açıkladı.

    PATENT BAŞVURUSU YÜZDE 50 ARTTI
    Patent     Hareketi Derneği Başkanı Ali Çavuşoğlu, 2016'da patent sayısının 6 bin 153 iken, bu rakamın 2020'de 7 bin 803'e çıktığını belirterek, "Bu yılın ilk 2 ayında ise salgının son hızla devam etmesine karşın patent başvuruları yüzde 50 ve faydalı model başvuruları yüzde 111 civarında artmıştır" dedi.

    ŞOFÖR ESNAFI İÇİN 2 TALEP
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Covid- 19 salgını sürecinde çalışamayan şoför esnafının araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti talep etti.

        2.2 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN
        Türkiye'de geçen yıl Hazine garantisiyle sağlanan kredilerin toplamı 2 milyar 225 milyon doları buldu. Kaynağın 1 milyar 678 milyon doları kamu bankalarınca sağlanırken; Türk Eximbank 526 milyon, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 901 milyon, Vakıflar Bankası 250 milyon dolarlık yabancı finansman temininde bulundu.

        e-TİCARETE RAMAZAN DOPİNGİ
        Pandemi nedeniyle Ramazan ayı kısmi kapanma ile geçirilirken, evde olan vatandaş e-ticarete yöneldi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "e-ticaret Ramazan'da doruk noktaya ulaştı" dedi. Platformlarının verilerine göre günlük hurma satışlarının 10-30 kilodan 200- 300 kilolara ulaştığını anlatan Çevikoğlu, en çok rağbet gören gıda ürünlerini şöyle sıraladı: "Kuru incir, toz şeker, şehriye, mercimek, hurma, fındık, fıstık, kuru kayısı, fındık ezmesi." Barış ŞİMŞEK
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        Haberler Ekonomi İmar barışından 25.6 milyar TL (Ekonomi haberleri)