İmar barışından 25.6 milyar TL (Ekonomi haberleri)

Hükümet, imar barışı ile mülkiyet, imar, ruhsat sorunu yaşayan 10 milyonun üzerinde vatandaşın yüzünü güldürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışından 7 milyon 238 bin bağımsız birimin yararlandığını, toplanan paranın da 25 milyar 592 milyon lira olduğunu açıkladı.