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    Devletten çeyiz desteği: Evlenene 12 bin TL

    Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.

    Evlenene 12 bin TL

    Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor.

    Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.

    Azami katkı 12 bin 37 lira.

        Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.

        İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar:

        Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira.


            Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.


            Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.

            5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanıyor.

                YAŞ SINIRI VAR
                ● Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.


                ● Katkı hesaplanırken evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor.
                ● Devlet katkısı için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde bankaya başvurmak gerekiyor.
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                Haberler Ekonomi Devletten çeyiz desteği: Evlenene 12 bin TL