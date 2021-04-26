Devletten çeyiz desteği: Evlenene 12 bin TL

Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor.
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.
Azami katkı 12 bin 37 lira.
Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor.
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.
Azami katkı 12 bin 37 lira.
Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.
İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar:
Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.
Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.
5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanıyor.
YAŞ SINIRI VAR
● Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.
● Katkı hesaplanırken evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor.
● Devlet katkısı için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde bankaya başvurmak gerekiyor.