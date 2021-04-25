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    • Ekonomi
    • 25.04.2021 08:23
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    • 25.04.2021 08:23
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    Dar gelirlilere kirasını ödeyemeyenlere ! İşte başvuru adresi ve kaç TL ödenir?

    Kirasını ödeyemeyenler, gereksinimi olanlar ve dar kazançlı kişiler için kaymakamlıklar kira yardımları sağlıyorlar. Peki kira destekleri nasıl sağlanır kaç TL ödenir? Kira takviyesi almak için neler yapılması gerekiyor? Pandemi sürecinde devlet tarafından sağlanan yardımlar daha fazla araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar her alanda hangi yardım ve destek ödemelerinden faydalanabileceklerini araştırıyorlar. Kira Yardım desteteğini almak için talep edilen tüm koşulların sağlanması gerekiyor. İlk koşul ise gelir şartı; vatandaşların kira yardımı alabilmeleri için aylık hane gelirlerinin belli rakamın altında olması ve ihtiyaçlarının olması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Dar gelirlilere kirasını ödeyemeyenlere Kaymakamlıklardan kira yardım parası!

    Kirasını ödeyemeyenler, ihtiyacı olanlar ve dar gelirli vatandaşlar için kaymakamlıklar kira yardım sağlıyorlar. Peki kira yardımları nasıl sağlanır kaç TL ödenir? Kira yardımı almak için neler yapılması gerekiyor? Devlet tarafından sağlanan desteklerin önemli bir bölümü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödeniyor. Bu ödemelerin vatandaşlara ulaşmasında ise genellikle kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öncülük ediyor. Bu SYDV'ler vatandaşların ihtiyacı olması durumunda ise kira yardım desteği bulunuyor.

    KAYMAKAMLIKLARDAN KİRA YARDIMI

    Devlet tarafından sağlanan desteklerin önemli bir bölümü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödeniyor.

    Bu ödemelerin vatandaşlara ulaşmasında ise genellikle kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öncülük ediyor. Bu SYDV'ler vatandaşların ihtiyacı olması durumunda ise kira yardım desteği bulunuyor.

    Kimler Başvuru Yapabilir?

    Kira Yardım desteteğini almak için talep edilen tüm koşulların sağlanması gerekiyor. İlk koşul ise gelir şartı; vatandaşların kira yardımı alabilmeleri için aylık hane gelirlerinin belli rakamın altında olması ve ihtiyaçlarının olması gerekiyor.

    * Kira yardımı ödemeleri sigortalı olarak çalışanlara, emekli, dul, yetim veya ölüm aylığı alanlara, evi arabası veya başka gayrimenkulü olanlara ödenmiyor. Yardımlar belli bir gelir seviyesinin altında bulunan vatandaşlara sağlanıyor.

        BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Söz konusu destek ile iglili detayları öğrenmek için başvurularınızı bulunduğunuz ilçede ki kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilirsiniz.

        HANGİ KURUMLAR KİRA YARDIMI YAPIYOR?

        İlden ile değişen kira yardım parası, büyük şehirlerde 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte, salgın sürecinde kirasını ödemekte zorlanan ailelere destek veren kurum ve kuruluşlar:

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,
        Belediyeler,
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
        Özel dernek ve vakıflar,
        STK'lar,
        Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.
        "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin.
        "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın.
        "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.
        İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

        KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI
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        Haberler Ekonomi Dar gelirlilere kirasını ödeyemeyenlere Kaymakamlıklardan kira yardım parası! İşte başvuru adresi ve kaç TL ödenir?